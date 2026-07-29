Φωτιά στο Λασίθι – Εκκενώνονται οι περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος

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Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Λασίθι.

Πριν από λίγο ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Γούδουρας και Ασπρόλιθος. «απομακρυνθείτε προς Μακρύ Γιαλό» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

 

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