Φωτιά στο Λασίθι – Εκκενώνονται οι περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος

Μαίνεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Λασίθι.
Πριν από λίγο ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Γούδουρας και Ασπρόλιθος. «απομακρυνθείτε προς Μακρύ Γιαλό» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γούδουρας και #Ασπρόλιθος απομακρυνθείτε προς #Μακρύ_Γιαλό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026