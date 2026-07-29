Θρήνος στο Ρέθυμνο για τους πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον – Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στους δύο ήρωες

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Ανείπωτη θλίψη επικρατεί τόσο στην Κρήτη, όσο και ευρύτερα στην Ελλάδα και πολύ ειδικότερα στο Αμάρι, τον τόπο καταγωγής των δυο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους νωρίς το απόγευμα εν ώρα καθήκοντος και ενώ πάλευαν με τις φλόγες στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, σήμερα Τετάρτη.

Οι δυο πυροσβέστες, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης, χάθηκαν στην προσπάθεια τους να περιοριστεί η πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται στο Ρέθυμνο από το μεσημέρι της Τετάρτης.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στους δύο πυροσβέστες, σύμφωνα με το rethnea.

Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στον ναό Αγίου Νεκταρίου, Επισκοπείου στον Φουρφουρά .

Η κηδεία του Μανόλη Στρατιδάκη θα γίνει στις 5 το απόγευμα στον ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου.