Σύρος: Ο ανακριτής ζήτησε τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της διασώστριας του ΕΚΑΒ – «Συγγνώμη» η τελευταία λέξη της 41χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας στη Σύρο με θύμα τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή, χτυπημένη από μαχαίρι. Ενώ το κίνητρο της ανθρωποκτονίας παραμένει ακόμα ασαφές, ο ανακριτής ζήτησε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του θύματος, καθώς αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η γυναίκα έδειχνε να είναι σε υπερδιέγερση.

Το μεγάλο στοίχημα πάντως για τις αρχές παραμένει το να καταλήξουν στο αν το μαχαίρωμα έγινε εντός ή εκτός σπιτιού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες λίγα δευτερόλεπτα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η γυναίκα ψέλλισε τη λέξη συγγνώμη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1.

Τρείς αυτόπτες μάρτυρες, ένας Έλληνας και δυο Ελβετοί, που βρέθηκαν στο σημείο που άφησε την τελευταία της πνοή η διασώστρια του ΕΚΑΒ, μιλούν για ένα άτομο σε υπερδιέγερση. Αυτές οι μαρτυρίες οδήγησαν τον ανακριτή να ζητήσει τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό της.

«Είδα τον 40χρονο να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, προσπαθώντας να το ακινητοποιήσει, γιατί το άτομο αυτό είχε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι. Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε πολύ μεγάλη υπερδιέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα», δήλωσε ο Έλληνας στον ΑΝΤ1.

Και πρόσθεσε: «Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι για να αναπνέει καλύτερα, όπου διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για γυναίκα. Ξαφνιαστήκαμε. Η γυναίκα σ’ όλο αυτό το συμβάν δεν είπε τίποτα απολύτως, παρά μόνο έδειχνε ότι βρισκόταν σε διέγερση, σαν να έχει κάνει χρήση. Μόνο στο τέλος, πριν χάσει τελείως τις αισθήσεις της, είπε “συγ…“, και μετά δεν αντιδρούσε καθόλου».

Από την πλευρά του, ο Ελβετός δήλωσε: «Βγήκα στην πόρτα και είδα μία γυναίκα ξαπλωμένη στα σκαλιά και πάνω της βρισκόταν ένας άνδρας, ο οποίος την ακινητοποιούσε. Είπα στον άνδρα, να προσέχει την κοπέλα, διότι θεώρησα πιθανό να είναι χρήστης».

Πως αντέδρασε ο κατηγορούμενος όταν τελικά έβγαλε την κουκούλα και το μαντήλι από το πρόσωπο του ατόμου και είδε ότι ο εισβολέας ήταν γυναίκα, και μάλιστα κάποια που γνώριζε; Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, μετά την αποκάλυψη του προσώπου της, η διασώστρια πάλεψε να ψελλίσει συγγνώμη στον άνδρα που γνώριζε από παιδί στο νησί.

«Δεν την αναγνώρισα» λέει ο κατηγορούμενος μέσω των συνηγόρων του

«Δέχθηκα επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σπίτι μου από πρόσωπο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, εγκλωβισμένος μέσα σε ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να έχω οποιαδήποτε δυνατότητα να φύγω ή να υπερασπιστώ με άλλον τρόπο τον εαυτό μου και τη σύζυγό μου. Καταδίωξα το άγνωστο -τότε σε μένα- πρόσωπο, εκτός σπιτιού, ώστε να το ακινητοποιήσω, να του αποσπάσω το μαχαίρι, να καταλάβω ποιος είναι και να καλέσω αμέσως τις αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ όπως και έκανα» δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο 40χρονος κατηγορούμενος μέσω των συνηγόρων του.

Η διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέως για το αν θα έπρεπε ο 40χρονος να προφυλακιστεί ή όχι, οδήγησαν τον κατηγορούμενο εκτός φυλακής. Παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου να αποφανθεί επί της διαφωνίας των δύο δικαστικών λειτουργών, ενώ και η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι αρχές εστιάζουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα που μπορεί να κρίνει και τη δικαστική εξέλιξη: σε ποιο σημείο δέχτηκε το θανάσιμο χτύπημα η διασώστρια, μέσα στο σπίτι όπως ισχυρίζεται η υπεράσπιση ή εκτός, εκεί δηλαδή όπου τελικά κατέρρευσε το θύμα;

Η οικογένεια του θύματος ζητά να διερευνηθεί πώς έφτασε η διασώστρια να δράσει με αυτόν τον τρόπο, αν δέχτηκε τηλεφώνημα που προηγήθηκε του περιστατικού, ή αν ενήργησε κατ’ όνομα τρίτων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε επικοινωνία ή εμπλοκή και άλλων προσώπων.