Παναθηναϊκός: Έκανε το colpo grosso και ντύνει στα πράσινα τον Σλιβέν Φρανσίσκο

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Ο Παναθηναϊκός πυροδότησε την κορυφαία κίνησή του στη θερινή αγορά, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο και προσθέτοντας στο ρόστερ του έναν από τους πιο περιζήτητους γκαρντ της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» είχαν θέσει τον Γάλλο άσο στην κορυφή της μεταγραφικής τους λίστας και κινήθηκαν με απόλυτη μυστικότητα και αποφασιστικότητα, εκμεταλλευόμενοι τις εξελίξεις στη Βιλερμπάν. Οι επαφές κορυφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τον Παναθηναϊκό να φτάνει τελικά στο πολυπόθητο deal.

Η διαπραγμάτευση μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο Τόνι Πάρκερ εμφανιζόταν αρχικά ανένδοτος, όμως τα οικονομικά δεδομένα της Βιλερμπάν και η πρόταση ύψους 1 εκατ. ευρώ που κατέθεσαν οι «πράσινοι» άλλαξαν τις ισορροπίες, οδηγώντας τη γαλλική ομάδα στην τελική συναίνεση.

Με αυτή την κίνηση, ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού στην EuroLeague, αποκτώντας έναν γκαρντ που προοριζόταν εξαρχής να αποτελέσει τον μεγάλο στόχο για την ενίσχυση της περιφέρειάς του.

Panathinaikos Linked with Sylvain Francisco in Surprise Twist @Sportando https://t.co/4j7CJFU241 — Sportando (@Sportando) July 29, 2026

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη. Ο Φρανσίσκο, έχοντας δεχθεί το «πρέσινγκ» των συμπατριωτών του Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ και Γκερσόν Γιαμπουσέλε, αλλά και βλέποντας το υψηλό επίπεδο του νέου ρόστερ του Παναθηναϊκού, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στο ΟΑΚΑ.

Ο Φρανσίσκο, που αναδείχθηκε κορυφαίος πόιντ γκαρντ της περασμένης EuroLeague, αποδέχθηκε τελικά οικονομική προσαρμογή σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε συμφωνήσει με τη Βιλερμπάν, προκειμένου να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να αποτελέσει το τελευταίο κομμάτι στο παζλ της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν, ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στο Περιστέρι, αγωνίστηκε σε 42 αναμετρήσει της EuroLeague με τη Ζάλγκιρις, έχοντας μέσο όρο 16.5 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 6.5 ασίστ.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» αναμένεται αύριο (30/7) τα ξημερώματα επί ελληνικού εδάφους και αφού περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.