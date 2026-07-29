Μάχη με τις φλόγες στο Πλωμάρι της Λέσβου – Δύο τα μέτωπα της πυρκαγιάς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Η κατάσταση με την πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή (έως 7 μποφόρ) δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης.

Η φωτιά ξεκίνησε από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μηλιές και εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση τις περιοχές Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου, όπου επιχειρούν εναέρια μέσα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Επί τόπου επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της12ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λέσβου.

Ήχησε το 112 για εκκένωση

Το απόγευμα της Τετάρτης ενεργοποιήθηκε το 112 για εκκένωση του Πλωμαρίου. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία Πλωμαρίου με κατεύθυνση Άγιο Ισίδωρο» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.