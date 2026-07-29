Βόλος: Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε 6χρονο και τον τραυμάτισε στο αυτί – Δάγκωσε και τη μητέρα του

Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε σήμερα το πρωί, ένας 6χρονος ενώ έπαιζε με τη μητέρα του στο πάρκο της Αγίας Αικατερίνης, στον Βόλο.

Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο αυτί και, μετά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο παππούς του 6χρονου Μάριου, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι ο μικρός έπαιζε με μια μπάλα όταν ο σκύλος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, τραυματίζοντάς τον στο αυτί.

Η μητέρα του 6χρονου προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο για να προστατεύσει το παιδί της, με αποτέλεσμα να δεχθεί και η ίδια δαγκωματιές και γρατζουνιές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθοριστική ήταν η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής, ο οποίος άρχισε να φωνάζει, αναγκάζοντας τον σκύλο να απομακρυνθεί. Στη συνέχεια μετέφερε άμεσα τη μητέρα και το παιδί στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως ανέφερε ο παππούς του 6χρονου, ο Μάριος βρίσκεται αυτή την ώρα καθ’ οδόν για την Αθήνα. Ο μικρός, που σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει την Α’ Δημοτικού, είναι ιδιαίτερα τρομοκρατημένος από την επίθεση, ενώ η οικογένεια ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.