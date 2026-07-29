Μητσοτάκης για τον θάνατο των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους»

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«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γύθειο» αναφέρει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και προσθέτει: «Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και μαζί με όλους τους πυροσβέστες, εθελοντές, εκπρόσωπους των σωμάτων ασφαλείας, που δίνουν την μάχη στα πύρινα μέτωπα, εν μέσω μιας νέας σκληρής πραγματικότητας την οποία καλούνται κάθε χρόνο να αντιμετωπίσουν».

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