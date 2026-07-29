Νεκροί δύο πυροσβέστες στη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, πάνω από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις

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Τεράστιο είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 156 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19η ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα ενώ επιχειρούν περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Επίσης, υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Αγίου Βασιλείου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου #Κρήτη και επιχειρούν 156 #πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης #ΕΜΟΔΕ, 4 Α/Φ και 4 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας τα εναέρια μέσα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Δύο νεκροί πυροσβέστες – «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους έξω από το πυροσβεστικό όχημα σε δύσβατο σημείο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

Μπαράζ μηνυμάτων του 112 – Εκκενώθηκαν 6 περιοχές

Στις 17:13, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται της περιοχής Τριόπετρα. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς Κεραμέ»

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Τριόπετρας της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς #Κεραμέ ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στις 16:18, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άγιος_Γεώργιος και #Άγιος_Παύλος της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς #Αγία_Γαλήνη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Στις 15:37, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Σαχτούρια και Μέλαμπες, με κατεύθυνση προς Αγία Γαλήνη.

Στις 15:25, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της περιοχής Κρύα Βρύση, με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο.

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς παραλία #Ρέθυμνο ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σακτούρια και #Μέλαμπες απομακρυνθείτε προς #Αγία_Γαλήνη ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/epZaj71grH… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Νωρίτερα, στις 14:35, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.