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ΥΠΕΞ: Ικανοποίηση για την πρωτοβουλία Γκουτέρες – «Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου»

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σχετικά με την προσήλωσή του στην αποστολή Καλών Υπηρεσιών για την επίλυση του Κυπριακού Ζητήματος.

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Πολιτική

ΥΠΕΞ, Υπουργείο Εξωτερικών
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) εκφράζει ικανοποίηση, δηλώνοντας: «Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος παραμένει σταθερά προσηλωμένος… στην εξεύρεση μιας συνολικής… δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος».
  • Το ΥΠΕΞ «χαιρετίζει, επίσης, την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών… υπό την αιγίδα του ΟΗΕ». Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά.
  • Το ΥΠΕΞ καταλήγει πως «Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού… και η επανένωση της Μεγαλονήσου».

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«Καλωσορίζουμε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξεύρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού Ζητήματος», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

Επίσης τονίζει πως: «Χαιρετίζουμε, επίσης, την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό, τα τελευταία δύο και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως απαραίτητης συνθήκης για την επανέναρξη των συνομιλιών».

«Σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και η επανένωση της Μεγαλονήσου» καταλήγει το ΥΠΕΞ.

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