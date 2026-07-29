Στη φυλακή ο 30χρονος κατηγορούμενος για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του Ντογιάκου

Ο 30χρονος Αιγύπτιος, αφού απολογήθηκε στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Συνελήφθη την Παρασκευή στη Γλυφάδα με χειροβομβίδα την οποία κατόπιν εντολής έγκλειστου ομοεθνή του, φέρεται ότι θα χρησιμοποιούσε σε επίθεση σε προκαθορισμένο στόχο.

Ο κατηγορούμενος για διακεκριμένη κατοχή όπλου, φέρεται να είπε στον ανακριτή ότι είχε λάβει εντολή, με αμοιβή 2.500 ευρώ, από έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισιδώρου Ντογιάκου.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι είναι άλλα δύο άτομα: ένας έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, που φέρεται να είναι η ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης και ένας Έλληνας, ηλικίας 27 ετών, και με βαρύ ποινικό παρελθόν, που φαίνεται σε οπτικό υλικό να δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο, μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ