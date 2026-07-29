Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, υπάρχουν και δύο τραυματίες» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης

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Στην τραγωδία στην Κρήτη με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη εν εξελίξει φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής.

«Δυστυχώς επιβεβαιώσαμε και εμείς για τους δύο θανάτους. Λογικά ήταν εκτός οχήματος, όπως μαθαίνουμε. Το κακό έγινε εδώ στην Κρύα Βρύση, μέσα στον κεντρικό δρόμο για Μελάμπες. Εκεί συνέβη, εκεί εγκλωβίστηκαν» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Βαβουράκης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν και δύο τραυματίες.

«Δυο πολίτες που έπαιρναν μέρος στην κατάσβεση είναι τραυματίες όχι σοβαρά ευτυχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά. Καίει προς Άγιο Παύλο, προς Μέλαμπες, παντού. Μιλάμε για μέτωπο πάνω από 15 χιλιόμετρα. Δεν είδαμε τα εναέρια μέσα λόγω ανέμου. Επικρατούν τρομεροί άνεμοι. Ότι μπορούμε να γλιτώσουμε, σπίτια και ζωές» πρόσθεσε.

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