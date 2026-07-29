Φωτιά στο Ρέθυμνο: «Πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση, υπάρχουν και δύο τραυματίες» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης

Στην τραγωδία στην Κρήτη με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη εν εξελίξει φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σήφης Βαβουράκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής.
«Δυστυχώς επιβεβαιώσαμε και εμείς για τους δύο θανάτους. Λογικά ήταν εκτός οχήματος, όπως μαθαίνουμε. Το κακό έγινε εδώ στην Κρύα Βρύση, μέσα στον κεντρικό δρόμο για Μελάμπες. Εκεί συνέβη, εκεί εγκλωβίστηκαν» τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Βαβουράκης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν και δύο τραυματίες.
«Δυο πολίτες που έπαιρναν μέρος στην κατάσβεση είναι τραυματίες όχι σοβαρά ευτυχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά. Καίει προς Άγιο Παύλο, προς Μέλαμπες, παντού. Μιλάμε για μέτωπο πάνω από 15 χιλιόμετρα. Δεν είδαμε τα εναέρια μέσα λόγω ανέμου. Επικρατούν τρομεροί άνεμοι. Ότι μπορούμε να γλιτώσουμε, σπίτια και ζωές» πρόσθεσε.
Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου: Τεράστιο το μέτωπο – Αλλάζει συνεχώς φορά ο άνεμος
Στην ΕΡΤ μίλησε και ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου. πρόκειται για την περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της πύρινης λαίλαπας στην Κρήτη, καθώς οι φλόγες καίνε στην νότια πλευρά του δήμου Ρεθύμνης και δη στη νότια πλευρά του δήμου. Ο δήμαρχος επιβεβαίωσε και αυτός την τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών.
«Δεν μπορεί να τιθασευτεί η φωτιά επειδή δεν υπάρχουν εναέρια μέσα λόγω των μποφόρ. Τώρα επιχειρούν μόνο οι επίγειες δυνάμεις. Προσπάθησαν τα ελικόπτερα δύο φορές να συνδράμουν αλλά δεν γινόταν.
Έχουμε εκκενώσει έξι περιοχές: Μελάμπες, Κρύα Βρύση, Άγιος Παύλος, Άγιος Γεώργιος, Τριόπετρα και άλλη μία.
Το μέτωπο είναι τεράστιο, δεν μπορώ να εκτιμήσω τα χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αλλάζει πάλι φορά ο άνεμος, αλλάζει συνεχώς.
Τώρα, για να καταλάβετε πλησιάζει το χωριό Μελάμπες από την πίσω πλευρά. Πριν ήταν από την μπροστινή.
Είναι πολύ εύκολο να εγκλωβιστεί κανείς.», ανέφερε ενώ τόνισε ότι από Άγιο Παύλο και Άγιο Γεώργιο ο δρόμος διαφυγής είναι προς Αγία Γαλήνη. Από Κρύα Βρύση προς το Ρέθυμνο.