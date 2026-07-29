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Τραγωδία στην Κρήτη: Δύο νεκροί πυροσβέστες στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης

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Φωτιά, Ρέθυμνο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Κρήτη: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που ήταν σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στο Ρέθυμνο.
  • Στο σημείο της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε στη Νέα Κρύα Βρύση εν μέσω ισχυρών ανέμων, επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.
  • Εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από πέντε περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των Κρύα Βρύση, Σαχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στην Κρήτη καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους έξω από το πυροσβεστικό όχημα σε δύσβατο σημείο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

 

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