Ροδόπη: 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε αστυνομικό – Δεν είχε δίπλωμα

Στο “Σισμανόγλειο” Κομοτηνής νοσηλεύονται τόσο ένας αστυνομικός όσο όμως και ένας οδηγός μοτοσικλέτας. Είχε προηγηθεί η παράσυρση του αστυνομικού από τον 19χρονο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με τον xronos.gr, το συμβάν έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή του Ηφαίστου Κομοτηνής. Ο 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ο οποίος αργότερα διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα που του έγινε από αστυνομικούς, αντιθέτως συνέχισε την πορεία του και τραυμάτισε τον αστυνομικό.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Σισμανόγλειου, εκεί όπου νοσηλεύονται μέχρι κι αυτή την ώρα, έχοντας πάντως ελαφριά τραύματα και χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο 19χρονος συνελήφθη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.