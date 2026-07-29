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Φωτιά Αγία Τριάδα Σητείας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης 29/7 στην Αγία Τριάδα Σητείας, Λασιθίου, κινητοποιώντας άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και υδροφόρες του δήμου Σητείας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και έχει ενεργοποιηθεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα των κατοίκων.

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φωτιά Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην Αγία Τριάδα Σητείας, στο Λασίθι, με ισχυρούς ανέμους έως 7 μποφόρ να πνέουν στην περιοχή.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Σητείας.
  • Το 112 ενεργοποιήθηκε στις 17:23, στέλνοντας μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην Αγία Τριάδα Σητείας, στο Λασίθι.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις περίπου για την πυρκαγιά 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης, υδροφόρες του δήμου Σητείας κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 17:23 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

 

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