Φωτιά Αγία Τριάδα Σητείας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην Αγία Τριάδα Σητείας, στο Λασίθι.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις περίπου για την πυρκαγιά 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης, υδροφόρες του δήμου Σητείας κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 17:23 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς