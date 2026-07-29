Φωτιά Αγία Τριάδα Σητείας – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην Αγία Τριάδα Σητείας, στο Λασίθι.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις περίπου για την πυρκαγιά 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Επίσης, υδροφόρες του δήμου Σητείας κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Στις 17:23 εκδηλώθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίας_Τριάδας της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026