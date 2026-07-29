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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (30/7) σε Αττική και άλλες 5 περιφέρειες – Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν ενημερωθεί και βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εφαρμόζουν τα μέτρα αυτοπροστασίας.

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Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία
Πηγή: Λιμενικό Σώμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα και συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199, ενώ για οδηγίες αυτοπροστασίας μπορούν να επισκεφθούν το civilprotection.gov.gr.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και πολλές περιοχές της χώρας – Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 25/07/2025

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά τη Δευτέρα – Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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