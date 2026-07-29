Θεσσαλονίκη: Εκδίδεται στην Αλβανία 53χρονος που κατηγορείται για «ξέπλυμα» από διακίνηση ναρκωτικών – Για «πολιτική δίωξη» μιλά ο ίδιος

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Εκδίδεται στην πατρίδα του ένας 53χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο μήνα σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις Αρχές της γειτονικής χώρας, με την κατηγορία ότι «ξέπλενε» παράνομα έσοδα, προερχόμενα από διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης εξέτασε σήμερα το αλβανικό αίτημα και γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του 53χρονου, ο οποίος δηλώνει επιχειρηματίας, στην Αλβανία.

Για «πολιτική δίωξη» μιλά ο κατηγορούμενος

Κατά τη διαδικασία, η υπεράσπιση του εκζητούμενου ανέφερε ότι το κατηγορητήριο είναι αόριστο, υποστηρίζοντας ότι η Αλβανία ζητεί την έκδοσή του για πολιτικούς λόγους.

«Είμαι επιχειρηματίας από το 1994, διοικώ πάνω από 20 εταιρείες στην Αλβανία, με αντικείμενο τον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο 53χρονος, ενώ επικαλέστηκε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία φέρεται να συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους επιχειρηματίες στη χώρα του σε απόδοση φόρων.

«Με κατηγορούν ότι εξυπηρετώ την αντιπολίτευση στην Αλβανία», είπε, μεταξύ άλλων, κάνοντας λόγο για εις βάρος του «πολιτική δίωξη», ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για το εάν θα τύχει δίκαιης ποινικής αντιμετώπισης στην πατρίδα του.

Σχετικά με τον λόγο για τον οποίο που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι ήρθε «για μία γιορτή» και μέχρι τότε δεν γνώριζε ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Αλβανία.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αλβανικό αίτημα, γνωμοδοτώντας υπέρ της έκδοσής του. Σημειώνεται ότι δεν εξετάστηκε η ουσία της υπόθεσης και οι κατηγορίες που τον βαρύνουν στην χώρα του, παρά μόνο εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της έκδοσης.

Κατά της παραπάνω απόφασης, ο 53χρονος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση, ώστε να επανεξεταστεί το αίτημα των Αλβανών από το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Άρειου Πάγου.

Σύμφωνα με τα αλβανικά διωκτικά έγγραφα, μεταξύ των φυσικών δραστών της διακίνησης φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του 53χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ