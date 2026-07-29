Μέχρι την Κρήτη έφτασε το νέφος καπνού από τη φωτιά στην Πάρο – Δείτε βίντεο

Το νέφος καπνού από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο έφτασε μέχρι την Κρήτη, με την εικόνα της πυρκαγιάς να είναι πλέον βελτιωμένη και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Ο κόμβος πληροφόρησης AtmoHub δημοσίευσε βίντεο προσομοίωσης της διασποράς του καπνού που επηρέασε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη, ενώ το Meteo κατέγραψε θερμά σημεία και ανέμους, εκτιμώντας την πληγείσα έκταση σε περίπου 10.000 στρέμματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μέχρι και την Κρήτη «ταξίδεψε» το νέφος καπνού από την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο.
  • Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πλέον βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και να πραγματοποιούν διαβροχή στην περίμετρο.
  • Σύμφωνα με την προσομοίωση του AtmoHub, το νέφος καπνού επηρέασε Κυκλάδες και τμήματα της βόρειας Κρήτης, ενώ η έκταση που έχει επηρεαστεί εκτιμάται στα 10.000 στρέμματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μέχρι και την Κρήτη «ταξίδεψε» το νέφος καπνού από την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο.

Πάρος: Βελτιωμένη εικόνα με διάσπαρτες εστίες – Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων

Η εικόνα της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από περιοχή όπου υπήρχαν απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, είναι πλέον βελτιωμένη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται διαβροχή στην περίμετρο της πυρκαγιάς.

Το βίντεο διασποράς του καπνού

Ο κόμβος πληροφόρησης για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που παρουσιάζει την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από την πυρκαγιά στην Πάρο, αναφέροντας ότι επηρεάστηκαν οι Κυκλάδες και τμήματα της βόρειας Κρήτης.

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«Παρακολούθηση καπνού από την πυρκαγιά στην Πάρο

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

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Το βίντεο παρουσιάζει την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τη δασική πυρκαγιά, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές παρατηρήσεις και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, το νέφος καπνού μεταφέρθηκε υπό την επίδραση των επικρατούντων ανέμων επηρεάζοντας περιοχές της Πάρου, των Κυκλάδων, καθώς και τμήματα της βόρειας Κρήτης», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

Τα θερμά σημεία της δασικής πυρκαγιάς στην Πάρο

Νωρίτερα, το Meteo δημοσίευσε μία εικόνα όπου αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 τις τελευταίες 24 ώρες πάνω από την δασική πυρκαγιά της Πάρου, καθώς και οι ριπές ανέμου την Τετάρτη 29/07 (μέχρι και τις 11:00), από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι η έκταση που έχει επηρεαστεί ανέρχεται περίπου στα 10.000 στρέμματα.

 

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