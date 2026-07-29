Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τραγωδία στις Σέρρες, στην περιοχή του Στρυμωνικού όπου ένας ηλικιωμένος αγρότης βρήκε φριχτό θάνατο όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη.
Πώς συνέβη το δυστύχημα
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:30 μετά το μεσημέρι της Τρίτης (28/7), τη στιγμή που ο 69χρονος, επιστρέφοντας από το χωράφι του όπου εκτελούσε αγροτικές εργασίες, επιχείρησε να εισέλθει στο οδικό δίκτυο.
Για άγνωστο λόγο, ο γεωργικός ελκυστήρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.
Ο 69χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.