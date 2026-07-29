Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Στις Σέρρες, στην περιοχή του Στρυμωνικού, ένας 69χρονος αγρότης βρήκε τραγικό θάνατο όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη, ενώ επέστρεφε από το χωράφι του. Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) και τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στις Σέρρες: Ένας ηλικιωμένος αγρότης βρήκε φριχτό θάνατο όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη.
  • Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, όταν ο 69χρονος, επιστρέφοντας από το χωράφι του, επιχείρησε να εισέλθει στο οδικό δίκτυο.
  • Ο γεωργικός ελκυστήρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη για άγνωστο λόγο, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στις Σέρρες, στην περιοχή του Στρυμωνικού όπου ένας ηλικιωμένος αγρότης βρήκε φριχτό θάνατο όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:30 μετά το μεσημέρι της Τρίτης (28/7), τη στιγμή που ο 69χρονος, επιστρέφοντας από το χωράφι του όπου εκτελούσε αγροτικές εργασίες, επιχείρησε να εισέλθει στο οδικό δίκτυο.

Για άγνωστο λόγο, ο γεωργικός ελκυστήρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο 69χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.

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