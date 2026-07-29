Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

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Τραγωδία στις Σέρρες, στην περιοχή του Στρυμωνικού όπου ένας ηλικιωμένος αγρότης βρήκε φριχτό θάνατο όταν το τρακτέρ που οδηγούσε ανετράπη.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 2:30 μετά το μεσημέρι της Τρίτης (28/7), τη στιγμή που ο 69χρονος, επιστρέφοντας από το χωράφι του όπου εκτελούσε αγροτικές εργασίες, επιχείρησε να εισέλθει στο οδικό δίκτυο.

Για άγνωστο λόγο, ο γεωργικός ελκυστήρας εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Ο 69χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας.