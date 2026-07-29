Παπαστεργίου: Οι «έξυπνες κάμερες» έχουν συμβάλει ήδη στη μείωση των τροχαίων – Τι είπε για τις νέες ταυτότητες

Στις «έξυπνες κάμερες», αλλά και στις νέες ταυτότητες, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας την Τετάρτη (29/7) στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί».

Μιλώντας αρχικά για τις «έξυπνες κάμερες» που έχουν τοποθετηθεί σε δρόμους της Αττικής, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε ότι οι κάμερες αυτές ελέγχουν κυρίως τις παραβάσεις που αφορούν τη χρήση κινητού, τη ζώνη ασφαλείας και την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Αλλά όλο αυτό το υλικό ελέγχεται από αστυνομικούς, οι οποίοι βεβαιώνουν τις παραβάσεις, εξήγησε.

Διευκρίνισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη βεβαίωση παραβάσεων που δεν υφίστανται. Οι φωτογραφίες που βγαίνουν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ καθαρές και ειδικά για το «κόκκινο» συνοδεύονται κι από βίντεο, πρόσθεσε ο κ. Παπαστεργίου. Εξήγησε, δε, ότι οι «έξυπνες κάμερες» έχουν τοποθετηθεί σε σημεία που έχει υποδείξει η Αστυνομία και όπου σημειώνονται πολλά τροχαία. «Εκεί που έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η τοποθέτηση τους έχει ήδη βοηθήσει να περιοριστεί ο αριθμός ατυχημάτων και δυστυχημάτων.

Αναφορικά με τις νέες ταυτότητες, ο κ. Παπαστεργίου εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας πως η ισχύς των παλιών ταυτοτήτων, λήγει στις 3 Αυγούστου, μόνο σε ότι αφορά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικό έγγραφο για ταξίδια σε χώρες της Ε.Ε. Το ταξίδι όμως μπορεί να γίνει κανονικά με τη χρήση διαβατηρίου.

«Ατυχής η δήλωση Κυριαζίδη»

Ο κ. Παπαστεργίου, ερωτηθείς σχετικά με το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρης Κυριαζίδη και τις δηλώσεις τους σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ήταν ξεκάθαρος λέγοντας πως «αδικεί πρώτον τον εαυτό του, δεύτερον τη Νέα Δημοκρατία και τρίτον την εικόνα που η Βουλή παρουσιάζει προς στους πολίτες. Ήταν ατυχής η δήλωση».

Επίσης και μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και σε κυβερνητική πρωτοβουλία που θα έχει ως αντικείμενο τον περιορίσιμό των ανώνυμων προφίλ που χρησιμοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συμβάλουν στην τοξικότητα του δημόσιου και πολιτικού λόγου, αλλά και στη διασπορά fake news.