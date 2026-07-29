Φωτιά στα Τρίκαλα: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Γενέσι – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Νέος συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (29/7) στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά και στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενέσι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Συγκεκριμένα επιχειρούν, 27 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και όπως πληροφορήθηκε το enikos.gr, αμέσως μόλις ξέσπασε η φωτιά έγινε χρήση των εναέριων μέσων που επιχειρούσαν στη φωτιά στον Τύρναβο.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι #Τρίκαλα.

Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τρικκαίων κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων

προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.