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Φωτιά στα Τρίκαλα: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Γενέσι – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά στα Τρίκαλα: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Γενέσι – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Νέος συναγερμός σήμανε την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Γενέσι Τρικάλων, η οποία εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 11:30 το πρωί. Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, συμπεριλαμβανομένων 27 πυροσβεστών, 6 οχημάτων, 2 ομάδων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκαφών και 1 ελικοπτέρου, κινητοποιήθηκαν άμεσα, με συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Τρικκαίων και συνεχή παρακολούθηση μέσω drone.

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Φωτιά πυροσβέστης πυρκαγιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (29/7) στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενέσι.
  • Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, με 27 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τρικκαίων συνέδραμαν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέος συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (29/7) στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά και στα Τρίκαλα, στην περιοχή Γενέσι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 11.30 το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής  στο σημείο

Συγκεκριμένα επιχειρούν, 27 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο και όπως πληροφορήθηκε το enikos.gr, αμέσως μόλις ξέσπασε η φωτιά έγινε χρήση των εναέριων μέσων που επιχειρούσαν στη φωτιά στον Τύρναβο.

 

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τρικκαίων κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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