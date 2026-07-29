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Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι

Ο Γάλλος DJ Καβίνσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Βίνσεντ Μπελόρζεϊ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι σε ηλικία 50 ετών. Ο καλλιτέχνης ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την παραγωγή του κομματιού "Nightcall" για την ταινία Drive και είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024.

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Διεθνή Νέα

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Φωτογραφία: Instagram/kavinsky
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γάλλος DJ Kavinsky, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Βίνσεντ Μπελόρζεϊ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 50 ετών.
  • Ήταν μια εξέχουσα μορφή στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, γνωστός για την παραγωγή του κομματιού “Nightcall” για το soundtrack της ταινίας Drive.
  • Ο Καβίνσκι είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 με τη Βελγίδα τραγουδίστρια Ανγκέλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Καβίνσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Βίνσεντ Μπελόρζεϊ, πέθανε σε ηλικία 50 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης. Ο Γάλλος DJ, μια εξέχουσα φυσιογνωμία στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την παραγωγή του κομματιού “Nightcall” για το soundtrack της ταινίας Drive, που κυκλοφόρησε το 2011.

Ο Καβίνσκι είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 με τη Βελγίδα τραγουδίστρια Ανζέλ, η οποία είχε ερμηνεύσει εκ νέου αυτό το διάσημο τραγούδι.

 

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