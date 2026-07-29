Ο Γάλλος DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι

Ο Καβίνσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Βίνσεντ Μπελόρζεϊ, πέθανε σε ηλικία 50 ετών, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης. Ο Γάλλος DJ, μια εξέχουσα φυσιογνωμία στη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, ήταν ιδιαίτερα γνωστός για την παραγωγή του κομματιού “Nightcall” για το soundtrack της ταινίας Drive, που κυκλοφόρησε το 2011.

Ο Καβίνσκι είχε εμφανιστεί στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 με τη Βελγίδα τραγουδίστρια Ανζέλ, η οποία είχε ερμηνεύσει εκ νέου αυτό το διάσημο τραγούδι.