Κυπριακό: Νέα συνάντηση 5+1 θα συγκαλέσει ο Γκουτέρες – Δεν τέθηκε προθεσμία, έλαβε το πράσινο φως από τις εγγυήτριες δυνάμεις

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει νέα συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό, έχοντας λάβει κοινή συναίνεση από τις δύο πλευρές και το πράσινο φως από τις εγγυήτριες δυνάμεις. Η ανακοίνωση έγινε μετά από εποικοδομητικές συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, αν και δεν έχει οριστεί ακόμη προθεσμία για τη διεξαγωγή της συνάντησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε στη Λευκωσία ότι θα συγκαλέσει νέα συνάντηση 5+1 για το Κυπριακό.
  • Νωρίτερα, ο κ. Γκουτέρες είχε κοινή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Τόνισε πως υπάρχει κοινή συναίνεση από τις δύο πλευρές για τη συνάντηση.
  • Δεν τέθηκε προθεσμία για τη συνάντηση 5+1, με τον ΓΓ του ΟΗΕ να δηλώνει πως «θα δουλέψουμε γι’ αυτό» και να ζητά από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους.

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Νέα συνάντηση 5+1 θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία. Ο κ. Γκουτέρες σημείωσε ότι θα εργαστεί σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, τονίζοντας πως υπάρχει κοινή συναίνεση από τις δύο πλευρές.

Ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού – «Θα κάνω ό,τι μπορώ», ανέφερε ο Αντόνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην προστατευμένη από τα ΗΕ περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση 5+1, απάντησε πως «δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι’ αυτό».

«Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Μέσα από αυτή την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού, συνεργασία και ειρήνη. Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, τόσο στις κατ’ ιδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση. Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση» τόνισε.

 

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