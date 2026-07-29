Κυπριακό: Νέα συνάντηση 5+1 θα συγκαλέσει ο Γκουτέρες – Δεν τέθηκε προθεσμία, έλαβε το πράσινο φως από τις εγγυήτριες δυνάμεις

Νέα συνάντηση 5+1 θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για το Κυπριακό όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Λευκωσία. Ο κ. Γκουτέρες σημείωσε ότι θα εργαστεί σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, τονίζοντας πως υπάρχει κοινή συναίνεση από τις δύο πλευρές.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην προστατευμένη από τα ΗΕ περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση 5+1, απάντησε πως «δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι’ αυτό».

«Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Μέσα από αυτή την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού, συνεργασία και ειρήνη. Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, τόσο στις κατ’ ιδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση. Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση» τόνισε.