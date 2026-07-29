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ΕΟΔΥ: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ο ΕΟΔΥ δημοσιοποίησε αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως τις 27 Ιουλίου 2026, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική και τη Θεσσαλία. Ο Οργανισμός προσδιορίζει επίσης τις περιοχές υψηλού κινδύνου για εμφάνιση εγχώριων κρουσμάτων και τα πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια του αίματος.

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Κοινωνία

κρούσμα ιού Δυτικού Νείλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΕΟΔΥ δημοσιοποίησε αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, με την πλειονότητα των περιστατικών να εντοπίζεται στην Αττική.
  • Κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε ορισμένους δήμους της Θεσσαλίας, ενώ ο Οργανισμός προσδιορίζει τις περιοχές υψηλού κινδύνου για εμφάνιση εγχώριων κρουσμάτων.
  • Ως «επηρεαζόμενες» ορίζονται οι Δήμοι/Δημοτικές Κοινότητες με πρόσφατη καταγραφή κρούσματος, ενώ ως «υψηλού κινδύνου» αυτές όπου συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως τις 27 Ιουλίου 2026, δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε ορισμένους δήμους της Θεσσαλίας.

Ιός Δυτικού Νείλου: Τι λένε στο enikos.gr Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης και Κωνσταντέλλος – «Έχουμε κρούσματα στην Αττική μετά τον Daniel»

Παράλληλα, ο Οργανισμός προσδιορίζει τις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου είναι πιθανή η εμφάνιση εγχώριων κρουσμάτων το προσεχές διάστημα, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια του αίματος.

Με βάση την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνονται ορίζονται περιοχές ως «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου», ως εξής:

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Ως «επηρεαζόμενες» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι/ Δημοτικές Κοινότητες, με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ) σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, και ως «υψηλού κινδύνου» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026 (μέχρι στιγμής), αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές/ γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή).

Οι επηρεαζόμενες περιοχές και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Οι περιοχές υψηλού κινδύνου, σημειώνονται με αστερίσκο.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Δύο νέα κρούσματα λοίμωξης την τελευταία εβδομάδα – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Βορείου Τομέα Αθηνών

• Δήμος Αγίας Παρασκευής

• Δήμος Νέας Ιωνίας

• Δήμος Χαλανδρίου

• Δήμος Αμαρουσίου*

• Δήμος Ηρακλείου*

• Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού*

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

• Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος

• Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

• Δήμος Κρωπίας

• Δήμος Λαυρεωτικής

• Δήμος Παλλήνης

• Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

• Δήμος Παιανίας

• Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου

ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

• Δήμος Γλυφάδας

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

• 6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

• 1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*

• 4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*

• Δήμος Ηλιούπολης

ΠΕ Δυτικής Αττικής

• Δήμος Φυλής

ΠΕ Λάρισας

• Δήμος Λαρισαίων

• Δήμος Τεμπών

ΠΕ Καρδίτσας

• Δήμος Παλαμά

 

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