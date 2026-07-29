Κέιτ Μίντλετον – Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Οικογενειακές φωτογραφίες με τα παιδιά τους

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Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν μερικές υπέροχες οικογενειακές και επαγγελματικές φωτογραφίες από το καλοκαίρι τους στο Instagram.

Το καρουζέλ ξεκινά με μια γλυκιά φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον, και οι δύο 44 ετών, να χαλαρώνουν στο γρασίδι με τα τρία παιδιά τους, τον 13χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, την 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον 8χρονο πρίγκιπα Λούις.

«Η καλοκαιρινή αναδρομή», έγραφε η λεζάντα. «Ευχαριστώ όλους όσοι έκαναν τους τελευταίους μήνες τόσο ξεχωριστούς!».

Περιλαμβάνεται ένα βίντεο του Ουίλιαμ με τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, ο οποίος γιόρτασε τα 100α γενέθλιά του με μια συναυλία γεμάτη αστέρια στο Royal Albert Hall, όπου ο πρίγκιπας εκφώνησε ομιλία.

«Είναι σπάνιο προνόμιο να γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής», διακήρυξε στη σκηνή, «αλλά είναι ακόμη πιο σπάνιο όταν αυτό το άτομο έχει μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπουμε το μόνο σπίτι που έχουμε – τον πλανήτη Γη».

Το ταξίδι της Μίντλετον στην Ιταλία απεικονίστηκε με την πριγκίπισσα να χαμογελάει καθώς βοηθούσε στην προετοιμασία των τορτέλι στο Agriturismo Al Vigneto στην Πάρμα. Ήταν το πρώτο επίσημο ταξίδι της Μίντλετον στο εξωτερικό, ένα χρόνο αφότου εισήλθε σε ύφεση από τον καρκίνο.

Η αστραπιαία επίσκεψη είχε ως στόχο να βοηθήσει στην προώθηση του Κέντρου Βασιλικού Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο ευαισθητοποιεί σχετικά με τη σημασία της πρώιμης παιδικής ανάπτυξης.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε την Μίντλετον να συναντά καρκινοπαθείς στο The Christie NHS Foundation Trust, τονίζοντας ολιστικές θεραπείες για τη σωματική και συναισθηματική ευεξία των ασθενών.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έδειχνε την πριγκίπισσα να παρηγορεί την Κλερ Λορέντε την τελευταία ημέρα της θεραπείας της για καρκίνο του μαστού.

Μια άλλη φωτογραφία απεικόνιζε την χαμογελαστή Κέιτ, αφού ανέλαβε μια εξαντλητική πρόκληση πεζοπορίας 23 μιλίων για να συγκεντρώσει χρήματα για ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για τον καρκίνο που ονομάζεται National Three Peaks Challenge Sunday, η οποία περιλαμβάνει την ανάβαση στις ψηλότερες κορυφές της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η πεζοπορία καλύπτει 23 μίλια και μια ανάβαση 10.052 ποδιών, συχνά σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και στο σκοτάδι.

Το φιλανθρωπικό έργο του Πρίγκιπα Ουίλιαμ δεν ξεχάστηκε στη λίστα.