«Αγώνας δρόμου με τον χρόνο»: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στην Ιαπωνία, καθώς οι ομάδες διάσωσης αναζητούν αγνοούμενους

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ έπληξε τη νότια Ιαπωνία την Τρίτη, τραυματίζοντας εκατοντάδες και αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα και νερό.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να περιμένουν να διασωθούν και είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο», δήλωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι. «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε και να διασώσουμε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούμε».

Ο σεισμός έπληξε την επαρχία Κουμαμότο στο νότιο νησί Κιούσου το απόγευμα της Τρίτης. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι βρίσκονταν σε κέντρα εκκένωσης σε όλη τη χώρα νωρίς την Τετάρτη.

«Έχουμε λάβει αναφορές για επτά άτομα με σοβαρά τραύματα και 29 με ελαφρά τραύματα. Επιπλέον, μέχρι τις 7:00 π.μ. σήμερα (22:00 GMT Τρίτη), 9.186 άτομα έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε 506 κέντρα εκκένωσης σε πέντε νομούς, συμπεριλαμβανομένων των Κουμαμότο και Φουκουόκα», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μινόρου Κιχάρα μια ημέρα μετά τον σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 13 άτομα.

Τα σωστικά συνεργεία ερευνούν τα συντρίμμια σε βασικά σημεία, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου χαρτιού στο Γιατσουσίρο, όπου κατέρρευσε μια καμινάδα. Δύο εργάτες βρέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με καρδιακή ανακοπή, ενώ εννέα άλλοι αγνοούνται.

Μια έκρηξη αναφέρθηκε σε ένα εμπορικό κέντρο Aeon, το οποίο στεγάζει περίπου 200 καταστήματα, στην επαρχία λίγο μετά τον σεισμό και πλάνα φαίνεται να δείχνουν το πάνω μέρος του κεντρικού κτιρίου να έχει κατεδαφιστεί και να έχει καταρρεύσει εν μέρει. Δύο γυναίκες περίπου 20 ετών επιβεβαιώθηκαν νεκρές και ένα άλλο άτομο φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Ο ιαπωνικός στρατός κινητοποίησε 3.600 άτομα για επιχειρήσεις ανακούφισης από καταστροφές και έστειλε 20 αεροσκάφη για να αξιολογήσουν τις ζημιές από αέρος, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας. Εκατοντάδες ομάδες πρώτων βοηθειών από γειτονικές νομαρχίες έφτασαν στις πληγείσες περιοχές το βράδυ της Τρίτης.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) προειδοποίησε ότι οι περιοχές με τους ισχυρότερους σεισμούς θα εξακολουθούσαν να κινδυνεύουν από περαιτέρω ισχυρούς σεισμούς και κατολισθήσεις για περίπου μια εβδομάδα, επειδή ο σεισμός σε μικρό βάθος πυροδοτούσε σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.