Θεσσαλονίκη: Στα ραντάρ της ΕΛΑΣ 14 άτομα για κλοπές και απάτες – Άνω των 100.000 ευρώ η λεία τους

Οι αρχές της Θεσσαλονίκης ταυτοποίησαν 14 άτομα για υποθέσεις κλοπών και απατών με υπολογιστή, έπειτα από συστηματικές έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Οι υποθέσεις αφορούν 18 περιπτώσεις που τελέστηκαν από τον Αύγουστο του 2025 έως τα τέλη Απριλίου του 2026, με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε άνω των 100.000 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές ταυτοποίησαν 14 άτομα για υποθέσεις κλοπών και απατών με υπολογιστή, έπειτα από συστηματικές έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
  • Οι σχηματισθείσες δικογραφίες αφορούν συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και απατών, οι οποίες τελέστηκαν από τις αρχές Αυγούστου του 2025 έως και τα τέλη Απριλίου του 2026.
  • Η λεία των δραστών, από κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι χρηματικό ποσό και τραπεζικές κάρτες, ξεπερνά συνολικά τις 100.000 ευρώ.

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Της απάτης και της κλοπής το ανάγνωσμα… Συνολικά 14 άτομα ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συστηματικές έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για υποθέσεις κλοπών και απατών με υπολογιστή που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, οι σχηματισθείσες δικογραφίες αφορούν συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και απατών, οι οποίες τελέστηκαν από τις αρχές Αυγούστου του 2025 έως και τα τέλη Απριλίου του 2026, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης.

Άνω των 10.000 ευρώ η λεία τους

Από τη δράση των ταυτοποιημένων δραστών αφαιρέθηκαν:

  • Κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 91.500 ευρώ
  • Ηλεκτρονικές συσκευές, αντικείμενα και προϊόντα αξίας περίπου 7.960 ευρώ
  • Χρηματικό ποσό ύψους 1.355 ευρώ
  • 18 τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.181,94 ευρώ
  • Μία (1) μοτοσυκλέτα

Οι σχετικές δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των 14 εμπλεκομένων υποβάλλονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι στοχευμένες δράσεις και οι περιπολίες των αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας.

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