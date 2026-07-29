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Ρένα Βλαχοπούλου: Το αφιέρωμα της Finos Film – «Όταν είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή»

Η Finos Film τιμά τη Ρένα Βλαχοπούλου, 22 χρόνια μετά τον θάνατό της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με αγαπημένες της σκηνές από τον ελληνικό κινηματογράφο. Το αφιέρωμα υπογραμμίζει τον αξεπέραστο αυθορμητισμό και το μοναδικό ταλέντο της ηθοποιού, που απογείωνε τα σενάρια και έγραφε ιστορία σε κάθε της εμφάνιση.

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Ρένα Βλαχοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ακολουθούσε απλώς το σενάριο, το απογείωνε με τον αξεπέραστο αυθορμητισμό, το χιούμορ και το μοναδικό της ταλέντο.
  • Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή, η Finos Film δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο με τις πιο αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά.
  • «Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά» γράφει η Finos Film.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Υπήρχαν στιγμές που η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ακολουθούσε απλώς το σενάριο… το απογείωνε. Με τον αξεπέραστο αυθορμητισμό, το χιούμορ και το μοναδικό της ταλέντο, κατάφερνε να μετατρέπει ακόμη και μια απλή σκηνή σε κινηματογραφική ιστορία.

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Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από τη ζωή, η Finos Film δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο με τις πιο αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά. Γιατί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, συνεχίζουν να μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και να τους αγαπάμε, κάθε φορά που πατάμε το «play».

“Όταν η Ρένα είχε κέφια, απογείωνε σενάρια και έγραφε ιστορία ακόμα και σε μια σκηνή. Σήμερα, 22 χρόνια από τη μέρα που έφυγε, δηλώνει ετών 22 σε μια από τις αγαπημένες σκηνές του ελληνικού σινεμά” γράφει η Finos Film.

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