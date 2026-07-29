Ρέθυμνο: «Μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά, έκανα τον πεθαμένο» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις του 69χρονου κτηνοτρόφου για την βάρβαρη επίθεση

Συγκλονίζουν οι καταθέσεις του 69χρονου κτηνοτρόφου που έπεσε θύμα βάναυσης κακοποίησης, τον Σεπτέμβριο του 2024, στο Βιλανδρέδο, στο Ρέθυμνο. «Έκανα τον πεθαμένο… Είχα τα μάτια κλειστά», περιέγραψε, μεταξύ άλλων, ο κτηνοτρόφος για τον δράστη που τρύπωσε στο ποιμνιοστάσιό του και επί σχεδόν δύο ώρες περίμενε στο σκοτάδι. Ο δράστης αιφνιδίασε τον κτηνοτρόφο με ένα χτύπημα στο κεφάλι, τον πυροβόλησε και στο τέλος του έκοψε τη γλώσσα με απίστευτο κυνισμό. Ο 69χρονος περιγράφει ότι σώθηκε, επειδή παρέμεινε ακίνητος.

Η φρικτή υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων από την Ασφάλεια Ρεθύμνου, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι τέσσερις, οι οποίοι αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες, απολογούνται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Τους αποδίδεται, κατά περίπτωση, ο ρόλος της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι φέρονται να είχαν συναποφασίσει την επίθεση και να ανέθεσαν σε άλλο πρόσωπο την εκτέλεσή της, με τον φυσικό αυτουργό να παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η εικόνα που προκύπτει από την επεξεργασία του υλικού των καμερών ασφαλείας, σύμφωνα με τη δικογραφία, παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο. Όλα ήταν μελετημένα: προσέγγισε το ποιμνιοστάσιο όσο ακόμα ήταν νύχτα, κάλυψε απόλυτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, παρέμεινε μέχρι την άφιξη του θύματος και αφού εκτέλεσε την αποστολή του, διέφυγε σαν φαντομάς… Ήξερε, ως φαίνεται, τα κατατόπια ή ήταν καλά «δασκαλεμένος».

«Μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά… Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι»

Στις καταθέσεις του ο παθών περιγράφει καρέ-καρέ τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε, από τον αιφνιδιασμό και το χτύπημα στο κεφάλι μέχρι τους πυροβολισμούς, τον τραυματισμό του και την προσπάθειά του να επιβιώσει προσποιούμενος τον νεκρό.

Η πρώτη του κατάθεση, μέσα από το νοσοκομείο, δόθηκε γραπτώς καθώς ήταν αδύνατον να μιλήσει με κομμένη τη γλώσσα του.

«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε. Αφού με πυροβόλησε, έδεσε πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Η προφορά κρητική. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι…».

Στη δεύτερη κατάθεση, που έδωσε τον Δεκέμβριο, ο 69χρονος περιγράφει μεταξύ άλλων:

«Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού.

Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω.

Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει “πέθανε”. Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε.

Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε.

Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές».

Το καρτέρι πριν από την επίθεση

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη δικογραφία είναι η χρονική ακολουθία που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας του ποιμνιοστασίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, περίπου στις 04:48 καταγράφεται άτομο να προσεγγίζει τον χώρο από την πίσω πλευρά του ποιμνιοστασίου. Περιγράφεται να κινείται σκυφτά, με αργές και προσεκτικές κινήσεις, φορώντας κουκούλα και γάντια, ενώ κρατά τσαντάκι χιαστί και αντικείμενο με το οποίο φέρεται να ελέγχει το έδαφος μπροστά του.

Το άτομο εισέρχεται στο ποιμνιοστάσιο και κινείται προς χώρο που δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας, αλλά επικοινωνεί με την αποθήκη όπου αργότερα σημειώθηκε η επίθεση. Εκεί φέρεται να παραμένει μέχρι την άφιξη του 69χρονου.

Ο ανυποψίαστος κτηνοτρόφος έφθασε στο ποιμνιοστάσιο λίγο μετά τις 06:30, ακολουθώντας τη συνηθισμένη καθημερινή του ρουτίνα. Από το υλικό των καμερών φαίνεται να σταθμεύει το όχημά του, να απενεργοποιεί τον συναγερμό και στη συνέχεια να επιστρέφει προς την αποθήκη.

Περίπου στις 06:40 καταγράφεται από τις κάμερες μία ξαφνική λάμψη στο σκοτάδι, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, αντιστοιχεί στη στιγμή του πυροβολισμού.

«Τρέξτε, με σκοτώσανε!»

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές με βραχύκαννο περίστροφο. Μία βολίδα έπληξε τον 69χρονο στη σπονδυλική στήλη, ενώ προκλήθηκαν τραύματα στα πόδια και στο δεξί χέρι.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο 69χρονος κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο του, λέγοντας: «Τρέξτε, με σκοτώσανε».

Οι γιοι του έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο ποιμνιοστάσιο και τον βρήκαν μέσα στην αποθήκη αιμόφυρτο, με τραύματα στα άκρα και στο στόμα.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο βολίδες, ενώ άλλη μία αφαιρέθηκε από το σώμα του τραυματία κατά τη νοσηλεία του. Σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέταση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, οι βολίδες προέρχονταν από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται σε περίστροφο.

Κρύφτηκε σε φαράγγι;

Μετά την επίθεση, το άτομο που καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να αποχωρεί από το ποιμνιοστάσιο περίπου στις 06:42. Η κίνηση που αποτυπώνεται στις κάμερες δείχνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσπάθεια απομάκρυνσης χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ο δράστης εξέρχεται από τον στεγασμένο χώρο και κατευθύνεται προς τη δυτική πλευρά, μέσα από αγροτική έκταση που εφάπτεται της επαρχιακής οδού Βιλανδρέδου – Βελονάδου. Σε σημείο κοντά στην έξοδο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, βουτά στιγμιαία την αριστερή του παλάμη σε γούρνα με νερό και στη συνέχεια συνεχίζει την πορεία του σκυφτός.

Οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο η απομάκρυνσή του να μην έγινε απευθείας προς κάποιο όχημα, αλλά μέσω δύσβατων σημείων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ερευνήθηκε και το σενάριο προσωρινής απόκρυψης σε φαράγγι που βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί κομμένο τμήμα της περίφραξης του ποιμνιοστασίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, το συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να προσφέρει δυνατότητα κάλυψης και μετάβασης προς αγροτικές εκτάσεις προκειμένου ο δράστης να αποφύγει το τετ-α-τετ με τους γιους του παθόντα και όσους θα έσπευδαν στο σημείο.

Το φαράγγι ερευνήθηκε από αστυνομικούς, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο εύρημα που να υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινό κρησφύγετο.

Η ύποπτη μοτοσικλέτα

Παράλληλα, η έρευνα στράφηκε και στην αναζήτηση πιθανού μέσου διαφυγής. Από την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, οι αρχές εντόπισαν κίνηση μοτοσικλέτας τύπου ανωμάλου δρόμου, η οποία αξιολογείται στη δικογραφία ως στοιχείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να κινείται προς την περιοχή του Βιλανδρέδου αρκετές ώρες πριν από την επίθεση. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται στις 03:08 στην περιοχή των Αρμένων Ρεθύμνου, ακολουθεί διαδρομή μέσω Παλαιάς Ρεθύμνου, Καλής Συκιάς και Αλώνων και στις 03:34 κατευθύνεται προς την περιοχή του Βιλανδρέδου.

Η ώρα αυτή συνδέεται από τις αρχές με το γεγονός ότι το άτομο που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση καταγράφεται στο ποιμνιοστάσιο από τις 04:48, δηλαδή αρκετή ώρα πριν από την άφιξη του 69χρονου.

Μετά την επίθεση, η ίδια μοτοσικλέτα καταγράφεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να απομακρύνεται από την περιοχή περίπου 13 λεπτά αργότερα, ακολουθώντας αντίστροφη πορεία.

Οι αστυνομικοί θεωρούν την κίνηση αυτή αξιοσημείωτη για διάφορους λόγους: ο αναβάτης φέρεται να φορά κράνος και σκούρα ρούχα, ενώ η επιλογή των διαδρομών που ακολούθησε παραπέμπει σε χρήση αγροτικών και δύσβατων δρόμων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή των βασικών οδικών αξόνων και των σημείων όπου υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Από την έρευνα στις διαθέσιμες κάμερες, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, δεν προέκυψε κίνηση της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας προς τις κύριες κατευθύνσεις της πόλης του Ρεθύμνου και άλλων κοντινών περιοχών. Αντίθετα, η διαδρομή της φαίνεται να καταλήγει στην ευρύτερη περιοχή ενός απομακρυσμένου οικισμού.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν η περιοχή όπου χάνονται τα ίχνη της μοτοσικλέτας μπορεί να συνδέεται με πρόσωπα που είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διαφορετικές υποθέσεις.

Παράλληλα, οι ερευνητές αξιολογούν στοιχεία που αφορούν την εμφάνιση του ατόμου που καταγράφεται στο σημείο της επίθεσης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε ομοιότητες ως προς το ύψος και τη σωματοδομή μεταξύ του καταγεγραμμένου ατόμου και προσώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη σύγκριση του υλικού από τις κάμερες, σε στοιχεία εγκληματολογικής σήμανσης και σε εκτιμήσεις για το ύψος του δράστη από τη θέση και την κίνηση του σώματός του στον χώρο. Ωστόσο, η ομοιότητα αυτή αποτελεί μόνο ένα στοιχείο αξιολόγησης και δεν συνιστά από μόνη της ταυτοποίηση.

Οι επισυνδέσεις και το υπόβαθρο της αντιπαράθεσης

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτέλεσε και το υλικό από τις επισυνδέσεις, με τις αρχές να αξιολογούν συνομιλίες που, σύμφωνα με τη δικογραφία, σχετίζονται με την υπόθεση και το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίθεση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης του πιθανού κινήτρου, εξετάστηκε το ιστορικό των διαφορών που φέρεται να υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Υπήρχε αντιπαλότητα για έναν δρόμο, αλλά και προστριβές που φέρονται να σχετίζονται με τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.

Σύμφωνα, πάντως, με μαρτυρικές καταθέσεις, πάντως, προκύπτει και ένα περιστατικό του παρελθόντος για υπόθεση χασισοφυτείας. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, το συγκεκριμένο γεγονός είχε αποδοθεί από την άλλη πλευρά σε πιθανή διαρροή πληροφοριών από τον παθόντα, δημιουργώντας, όπως περιγράφεται, έντονη αντιπαλότητα και κλίμα σύγκρουσης. Ίσως αυτό να σχετίζεται και με το κόψιμο της γλώσσας.

Οι Αρχές συνεκτιμούν άλλα δύο περιστατικά που είχαν προηγηθεί της δολοφονικής επίθεσης: Το πρώτο είχε να κάνει με την αφαίρεση του καταγραφικού συστήματος των καμερών ασφαλείας στο ποιμνιοστάσιο του 69χρονου, τον Ιούνιο, το οποίο αντικαταστάθηκε στη συνέχεια. Το δεύτερο περιστατικό αφορά στην επίθεση με ρίψη καυστικού υγρού σε βάρος συγγενικού προσώπου του παθόντος, έξω από τον χώρο εργασίας του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες.