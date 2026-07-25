Ρέθυμνο: Τέσσερις συλλήψεις για την βάναυση επίθεση σε 69χρονο κτηνοτρόφο – Του είχαν κόψει τη γλώσσα

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Εξιχνιάστηκε μία από τις πιο σοκαριστικές και βάναυσες υποθέσεις βίας στην Κρήτη, η οποία είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ποιμνιοστάσιο στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, με θύμα έναν 69χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ενδεικτικό της βαρβαρότητας της επίθεσης είναι ότι οι δράστες είχαν κόψει μέρος της γλώσσας του θύματος.

4 συλλήψεις για την άγρια επίθεση στον 69χρονο κτηνοτρόφο – Δικαστική υπάλληλος ελέγχεται ως εμπλεκόμενη

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο πλαίσιο της δικογραφίας έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά έξι άτομα, τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, όλοι με καταγωγή από την Κρήτη. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται βρίσκεται και μία δικαστική υπάλληλος, η οποία ερευνάται για τον ρόλο της στην υπόθεση.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να αξιοποίησε την επαγγελματική της θέση, παρέχοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της αστυνομικής έρευνας και να ευνοήσουν τους εμπλεκόμενους.

Κρατούμενος ο ένας από τους 4 συλληφθέντες

Για τους τέσσερις άνδρες εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές. Ένας από αυτούς βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλη σοβαρή ποινική υπόθεση που σχετίζεται με επίθεση σε συγγενικό πρόσωπο του 69χρονου.

Η δεύτερη γυναίκα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία δεν έχει συλληφθεί, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθησαν σήμερα (25.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου τέσσερις ημεδαποί ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από τον κ. Ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, Νομοθεσία περί Όπλων.

Ειδικότερα την 06.09.2024 σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου άγνωστο άτομο εισήλθε στο ποιμνιοστάσιό του 71χρονου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και έβαλε εναντίον του με πυροβόλο όπλο τραυματίζοντας τον και προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Κατόπιν πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και κατάλληλης αξιοποίησης και αξιολόγησης συλλεχθέντων στοιχείων, εξακριβώθηκε ότι οι ανωτέρω τέσσερις ημεδαποί εμπλέκονται στην εν λόγω υπόθεση.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν Εντάλματα Σύλληψης στο πλαίσιο των οποίων σήμερα (25.07.2026) πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι ημεδαποί.

Σημειώνεται ότι ο 42χρονος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης για έτερη υπόθεση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».