Ουκρανία: Νέα πλήγματα με drones σε Ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές της Lukoil

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⁠Ουκρανικά drones έπληξαν την πετρελαϊκή πλατφόρμα Φιλανόφσκι της Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας μέσω του Telegram.

Κατά την επίθεση στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, τα ⁠Port Olya 2 ⁠και Begey, που πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιούμεν και εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για βλήματα στο Κίροφ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έπληξε επίσης κέντρο διανομής στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, ανακοίνωσε επίσης ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Χ.

Η απειλή των ουκρανικών drones ανάγκασε την εταιρεία Wildberries, την ρωσική Amazon, να εκκενώσει σήμερα το κέντρο διανομής στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, όπου διακόπηκαν για κάποια ώρα και ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις.

💥 Russia: Ukraine struck the NS Oil refinery in Ulianovsk region, 1,000km away.

The cope nets installed over the entire facility did not help. pic.twitter.com/KIwYbFkzi9 — Igor Sushko (@igorsushko) July 25, 2026



Εγκαταστάσεις της Wildberries σε πολλές περιοχές της Ρωσίας δέχθηκαν σειρά ουκρανικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Κίεβο διεύρυνε τους στόχους των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς για να περιλάβει την εταιρεία που αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ρωσικής καταναλωτικής οικονομίας.

Η Wildberries ανακοίνωσε ότι διέκοψε για τέσσερις ώρες τις δραστηριότητές της στο Γεκατερίνμπουργκ, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν έχουν υποστεί ζημίες.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drones κατά ρωσικών υποδομών τους τελευταίους μήνες για να πλήξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας. Οι επιθέσεις κατά της Wildberries πραγματοποιήθηκαν με το αιτιολογικό ότι η εταιρεία διαχειρίζεται πολεμικές προμήθειες, πράγμα που η Μόσχα αρνήθηκε.

🔥🛢️ Today, an oil refinery in Tyumen, was attacked by drones. The capacity of the Tyumen Oil Refinery (the Antipinsky Oil Refinery) is 7.5–8 million tons of oil per year. It is 2,000 km from the front. pic.twitter.com/7u3ezXmxxK — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 25, 2026



Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής κατά της Ουκρανίας το 2022, οι ρωσικές δυνάμεις, επιτίθενται συστηματικά κατά ουκρανικών υποδομών , καθώς και κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας.

Ukrainian Drones have attacked oil refinery in Tyumen, Russia,

The distance almost 2000. Km from Ukraine border. pic.twitter.com/d4lNCvXZvt — Vijesti (@Vijesti11111) July 25, 2026



Η Wildberries μαζί με την βασική ανταγωνίστριά της Ozon και μικρότερες εταιρείες πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο 8.5% του ρωσικού ΑΕΠ και απασχολούν 4 εκατομμύρια άτομα, το 5% του εργατικού δυναμικού της χώρας.