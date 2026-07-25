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Ουκρανία: Νέα πλήγματα με drones σε Ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές της Lukoil

Ουκρανικά drones έπληξαν την πετρελαϊκή πλατφόρμα Φιλανόφσκι της Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, καθώς και δύο φορτηγά πλοία που πιστεύεται ότι συμμετέχουν στη μεταφορά φορτίων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. Οι ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν επίσης ρωσικά διυλιστήρια, εργοστάσια και κέντρα διανομής, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων της Wildberries, της «ρωσικής Amazon», κλιμακώνοντας τις επιθέσεις για να πλήξουν την πολεμική μηχανή και την καταναλωτική οικονομία της Μόσχας.

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Διεθνή Νέα

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Πηγή: Pravda
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ουκρανικά drones έπληξαν την πετρελαϊκή πλατφόρμα Φιλανόφσκι της Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, δύο φορτηγά πλοία, ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιούμεν και εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για βλήματα στο Κίροφ.
  • Η απειλή των ουκρανικών drones ανάγκασε την εταιρεία Wildberries, την ρωσική Amazon, να εκκενώσει το κέντρο διανομής στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, όπου διακόπηκαν και ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις.
  • Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drones κατά ρωσικών υποδομών τους τελευταίους μήνες για να πλήξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας, με τις επιθέσεις κατά της Wildberries να αιτιολογούνται από το Κίεβο ως πλήγμα σε πολεμικές προμήθειες.

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⁠Ουκρανικά drones έπληξαν την πετρελαϊκή πλατφόρμα Φιλανόφσκι της Lukoil στην Κασπία Θάλασσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας μέσω του Telegram.

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Κατά την επίθεση στο στόχαστρο τέθηκαν και δύο φορτηγά πλοία, τα ⁠Port Olya 2 ⁠και Begey, που πιστεύεται ότι συμμετέχουν στην μεταφορά φορτίων ανάμεσα στην Ρωσία και το Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

 

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Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στο Τιούμεν και εργοστάσιο που παράγει εξαρτήματα για βλήματα στο Κίροφ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έπληξε επίσης κέντρο διανομής στην περιοχή του Γεκατερίνμπουργκ, ανακοίνωσε επίσης ο ουκρανός πρόεδρος μέσω του Χ.

Η απειλή των ουκρανικών drones ανάγκασε την εταιρεία Wildberries, την ρωσική Amazon, να εκκενώσει σήμερα το κέντρο διανομής στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ, όπου διακόπηκαν για κάποια ώρα και ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις.

 


Εγκαταστάσεις της Wildberries σε πολλές περιοχές της Ρωσίας δέχθηκαν σειρά ουκρανικών επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες, καθώς το Κίεβο διεύρυνε τους στόχους των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς για να περιλάβει την εταιρεία που αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ρωσικής καταναλωτικής οικονομίας.

Η Wildberries ανακοίνωσε ότι διέκοψε για τέσσερις ώρες τις δραστηριότητές της στο Γεκατερίνμπουργκ, αλλά οι εγκαταστάσεις δεν έχουν υποστεί ζημίες.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drones κατά ρωσικών υποδομών τους τελευταίους μήνες για να πλήξει την πολεμική μηχανή της Μόσχας. Οι επιθέσεις κατά της Wildberries πραγματοποιήθηκαν με το αιτιολογικό ότι η εταιρεία διαχειρίζεται πολεμικές προμήθειες, πράγμα που η Μόσχα αρνήθηκε.

 


Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής κατά της Ουκρανίας το 2022, οι ρωσικές δυνάμεις, επιτίθενται συστηματικά κατά ουκρανικών υποδομών , καθώς και κατά του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας.

 

 


Η Wildberries μαζί με την βασική ανταγωνίστριά της Ozon και μικρότερες εταιρείες πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο 8.5% του ρωσικού ΑΕΠ και απασχολούν 4 εκατομμύρια άτομα, το 5% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

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