Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο όπλων στη Ρωσία – Απάντηση της Μόσχας με επιθέσεις σε λιμάνια και το Κίεβο

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Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται χωρίς σταματημό, με εκατέρωθεν σφοδρά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, λιμάνια και στρατιωτικούς στόχους, με θύματα και στις δύο πλευρές.

Την ώρα που το Κίεβο ανακοινώνει επιθέσεις σε ρωσικές βιομηχανίες όπλων και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, η Μόσχα απαντά με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε ουκρανικά λιμάνια, ενεργειακά δίκτυα και αστικά κέντρα.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές

Η Ουκρανία έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία.

Οι ισχυρισμοί αυτοί και η ανακοίνωση της επίθεσης έγιναν σήμερα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πλατφόρμα Χ.



Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επλήγη πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων και ανέφερε πετυχημένα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

«Το πιο σημαντικό, η επιχείρηση κατά ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας, που τροφοδοτούν τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (drones), εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σε εξέλιξη», δήλωσε.

Ukrainian drones struck Wildberries logistics hubs near St. Petersburg and in occupied Crimea, causing fires and disruptions. President Volodymyr Zelenskyy said Ukraine also hit a key military facility in Russia’s Kirov region that supplies components for aircraft and missile… pic.twitter.com/8XvufGFbnZ — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) July 24, 2026

Νεκροί και τραυματίες

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε ουκρανική πυραυλική επίθεση σε εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Κίροφ, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντρ Σοκολόφ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι κάποιοι τραυματίες νοσηλεύονται και ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε λόγω της επίθεσης κατασβέστηκε.

At least six workers were killed and 26 injured as a result of the FP-5 Flamingo missile strike on Russia’s Avitek defense plant in Kirov Avitek produces surface-to-air missile components, works on Tor air defense systems, supplies components for Kh-101 and Kh-59M2 missiles pic.twitter.com/VsRUoUqMbA — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 24, 2026

Ρωσικές επιθέσεις σε τρία ουκρανικά λιμάνια

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τρία ουκρανικά λιμάνια στη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις που στοχοθέτησαν υποδομές -όπως εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης και δεξαμενές καυσίμων- που στηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν τα λιμάνια της Οδησού, του Ισμαήλ και του Μικολάιφ, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε εκστρατεία σφοδρών πληγμάτων κατά της Ουκρανίας.

Pasukan Rusia menyerang pelabuhan Odessa, bengkel drone, dan lokasi penyimpanan Pasukan Rusia menyerang pelabuhan Odessa, tempat kargo yang ditujukan untuk tentara Ukraina disimpan, demikian dilaporkan Kementerian Pertahanan Rusia. pic.twitter.com/Wm7h6JL8nT — Sputnik Nusantara (@Spt_Nusantara) July 23, 2026



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Οδησό χτυπήθηκαν δεξαμενές αποθήκευσης με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τον ουκρανικό στρατό ενώ εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και αποθήκευσης και που χρησιμοποιούνται για φορτία στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως drones επιφανείας, χτυπήθηκαν στο Ισμαήλ.

Στο ίδιο λιμάνι χτυπήθηκε και πλωτή προβλήτα.

Στο Μικολάιφ, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εμπορικό πλοίο που εκφόρτωνε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Εκρήξεις στο Κίεβο και πλήγμα στο Σλοβιάνσκ

Εκρήξεις συντάραξαν σήμερα το πρωί την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) στην πόλη, μετά την ενεργοποίηση του αντιαεροπορικού συναγερμού για επικείμενη αεροπορική επιδρομή σε μια μάλλον ασυνήθιστη ώρα της ημέρας.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν αρκετές μεγάλες εκρήξεις ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε ασφαλή σημεία προσθέτοντας ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας είναι «σε δράση».

Οι βομβαρδισμοί αυτοί έγιναν ύστερα από ουκρανικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα στη Ρωσία.

Ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

A rescue operation is currently underway in the Kyiv region following a Russian missile strike. As of now, dozens of people have been reported injured. It has also been confirmed that, tragically, sіх people were killed. My condolences to their families and loved ones. Efforts to… pic.twitter.com/ZUjsTQl4yw — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

Μπλακάουτ στο Τσερνίχιβ

Την ίδια ώρα, ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, και τη γύρω περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 150.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσε τοπική εταιρία ηλεκτροδότησης.

Η Chernihivoblenergo ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκαταστάση της τροφοδοσίας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ