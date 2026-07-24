Η Ουκρανία έπληξε εργοστάσιο όπλων στη Ρωσία – Απάντηση της Μόσχας με επιθέσεις σε λιμάνια και το Κίεβο

Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται με σφοδρά πλήγματα, καθώς το Κίεβο ανακοίνωσε επιθέσεις σε ρωσικές βιομηχανίες όπλων και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Σε απάντηση, η Μόσχα πραγματοποίησε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε ουκρανικά λιμάνια, ενεργειακά δίκτυα και αστικά κέντρα, με θύματα και στις δύο πλευρές.

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Διεθνή Νέα

Ουκρανία Ρωσία πλήγματα
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ουκρανία έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε επίσης πετυχημένα πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
  • Η Ρωσία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τρία ουκρανικά λιμάνια, την Οδησσό, το Ισμαήλ και το Μικολάιφ, στοχοθετώντας υποδομές που στηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.
  • Εκρήξεις συντάραξαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, ενώ ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων στην πόλη Σλοβιάνσκ. Επιπλέον, ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Τσερνίχιβ άφησε σχεδόν 150.000 καταναλωτές χωρίς ρεύμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζονται χωρίς σταματημό, με εκατέρωθεν σφοδρά πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, λιμάνια και στρατιωτικούς στόχους, με θύματα και στις δύο πλευρές.

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Την ώρα που το Κίεβο ανακοινώνει επιθέσεις σε ρωσικές βιομηχανίες όπλων και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, η Μόσχα απαντά με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων σε ουκρανικά λιμάνια, ενεργειακά δίκτυα και αστικά κέντρα.

Ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές

Η Ουκρανία έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία.

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Οι ισχυρισμοί αυτοί και η ανακοίνωση της επίθεσης έγιναν σήμερα από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πλατφόρμα Χ.


Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι επλήγη πετρελαϊκή εγκατάσταση σε απόσταση περίπου 1.350 χιλιομέτρων και ανέφερε πετυχημένα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις επιμελητείας, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

«Το πιο σημαντικό, η επιχείρηση κατά ρωσικών εγκαταστάσεων επιμελητείας, που τροφοδοτούν τον στρατό κατοχής με εξαρτήματα μη επανδρωμένων εναέριων σκαφών (drones), εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό εξοπλισμό, είναι σε εξέλιξη», δήλωσε.

Νεκροί και τραυματίες

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε ουκρανική πυραυλική επίθεση σε εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Κίροφ, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντρ Σοκολόφ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι κάποιοι τραυματίες νοσηλεύονται και ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε λόγω της επίθεσης κατασβέστηκε.

Ρωσικές επιθέσεις σε τρία ουκρανικά λιμάνια

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της έπληξαν τρία ουκρανικά λιμάνια στη διάρκεια της νύχτας σε επιθέσεις που στοχοθέτησαν υποδομές -όπως εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης και δεξαμενές καυσίμων- που στηρίζουν τις ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπληξαν τα λιμάνια της Οδησού, του Ισμαήλ και του Μικολάιφ, στο πλαίσιο αυτού που χαρακτήρισε εκστρατεία σφοδρών πληγμάτων κατά της Ουκρανίας.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην Οδησό χτυπήθηκαν δεξαμενές αποθήκευσης με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τον ουκρανικό στρατό ενώ εγκαταστάσεις εκφόρτωσης και αποθήκευσης και που χρησιμοποιούνται για φορτία στρατιωτικού εξοπλισμού, όπως drones επιφανείας, χτυπήθηκαν στο Ισμαήλ.

Στο ίδιο λιμάνι χτυπήθηκε και πλωτή προβλήτα.

Στο Μικολάιφ, το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εμπορικό πλοίο που εκφόρτωνε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Εκρήξεις στο Κίεβο και πλήγμα στο Σλοβιάνσκ

Εκρήξεις συντάραξαν σήμερα το πρωί την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) στην πόλη, μετά την ενεργοποίηση του αντιαεροπορικού συναγερμού για επικείμενη αεροπορική επιδρομή σε μια μάλλον ασυνήθιστη ώρα της ημέρας.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν αρκετές μεγάλες εκρήξεις ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε ασφαλή σημεία προσθέτοντας ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας είναι «σε δράση».

Οι βομβαρδισμοί αυτοί έγιναν ύστερα από ουκρανικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα στη Ρωσία.

Ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα άλλων στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης.

Μπλακάουτ στο Τσερνίχιβ

Την ίδια ώρα, ρωσική επίθεση σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, και τη γύρω περιοχή, είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 150.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ρεύμα, όπως ανακοίνωσε τοπική εταιρία ηλεκτροδότησης.

Η Chernihivoblenergo ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκαταστάση της τροφοδοσίας.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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