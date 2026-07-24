Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας

«Η συζήτηση δεν αφορά μόνο το Σύνταγμα ως κείμενο. Αφορά τον σεβασμό στους θεσμούς και στο Σύνταγμα. Αφορά πρακτικά την κουλτούρα διακυβέρνησης της χώρας. Τι βιώσαμε τα τελευταία χρόνια; Επιθέσεις μετωπικές στις Ανεξάρτητες Αρχές. Παρασκηνιακές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Ποιος είναι ο συνεπής, κ. πρωθυπουργέ;» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη Βουλή.

«Εσείς που εμφανιστήκατε ως ο θεματοφύλακας της θεσμικής αξιοπιστίας και της ευρωπαϊκής κανονικότητας αλλά κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας; Ή εμείς που στεκόμαστε με την ίδια συνέπεια απέναντι σε σκοτεινές πρακτικές και τότε και σήμερα;», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε: «Ποιος μας κάνει μαθήματα θεσμικότητας; Εσείς; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Έτσι δεν σας αποκάλεσε με όρους μαφίας ο πρώην γενικός γραμματέας σας για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων; Είστε το αφεντικό, κ. Μητσοτάκη; Στις δημοκρατίες αφεντικά δεν υπάρχουν. Μοναδικό αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά όλα αυτά τα λέτε γιατί είστε πρωταθλητής του θράσους».

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στον κ. Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση για όσα είχε καταμαρτυρήσει σε στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ που κατηγορήθηκαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Γιατί να σας πρωτοζητήσουμε συγγνώμη, κ. Μητσοτάκη; Για το σκάνδαλο της 717 που οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών; Για το πάρτι της συμβουλοκρατίας; Για το πάρτι δισεκατομμυρίων σε απευθείας αναθέσεις; Για τις παράνομες υποκλοπές ή για τα εκατοντάδες εκατομμύρια πρόστιμο για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ; Για ποιο κλίμα ”δικαίωσης” μιλάτε; Για την παραπομπή τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, στελεχών πολιτικών γραφείων και μελών της διοίκησης που εσείς τοποθετήσατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Για τους κύριους Βορίδη και Αυγενάκη για τους οποίους ορθώσατε τοίχος ατιμωρησίας εργαλειοποιώντας το άρθρο 86; Για τον κ. Μελά, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή σας που τοποθετήσατε πρόεδρο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα και ελέγχεται για κακούργημα;», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και τόνισε:

«Δεν είμαστε εμείς οι ”ξενόδουλοι” που δεν φοράμε ”τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας”, κύριε Μητσοτάκη. Δεν αμαυρώνει την εικόνα της Ελλάδας όποιος αποκαλύπτει τα σκάνδαλα. Την αμαυρώνει όποιος τα προκαλεί, όποιος τα συγκαλύπτει και όποιος αρνείται να αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Δεν εκθέτουμε τη χώρα εμείς. Τη χώρα την εκθέτει η διακυβέρνησή σας».

Υποστήριξε πως πρέπει να μπει ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή και «σε αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα αλλά προέχει η δέσμευση όλων μας να σεβόμαστε το Σύνταγμα».

«Γι’ αυτό και η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ δεν θα σημαίνει απλή εναλλαγή προσώπων στις καρέκλες της εξουσίας αλλά ριζική αλλαγή της κουλτούρας διακυβέρνησης. Όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ να μη συναινέσει στη παρούσα Βουλή στις υπό αναθεώρηση διατάξεις, ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως η συναίνεση προϋποθέτει αξιοπιστία και «η ΝΔ επιχείρησε να διαμορφώσει μονομερώς και κατά πως τη βόλευε τα άρθρα του Συντάγματος». Επικαλέστηκε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας όπου «επιλέξατε εν ενεργεία βουλευτή σας και τον εκλέξατε αποκλειστικά με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας», όπως σημείωσε.

«Είχαμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Γι’ αυτό και προτείναμε την αλλαγή του άρθρου 110 του Συντάγματος, ώστε η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη, την αναθεωρητική Βουλή. Σας καλώ, λοιπόν, να ψηφίσουμε τώρα την αναθεώρηση του άρθρου 110 για να αποκτήσει επιτέλους πραγματικό περιεχόμενο η συναίνεση. Για να δούμε ποιος πιστεύει στη συναίνεση και ποιος όχι. Είστε Φαρισαίοι. Ό,τι προτείνατε εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ το 2019, σας το προτείνουμε εμείς τώρα και το αρνείστε», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής επισήμανε πως η κυβέρνηση πήρε πίσω την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτών επειδή αρνήθηκαν να το υποστηρίξουν οι βουλευτές της ΝΔ.

Υπογράμμισε πως οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα αναδεικνύουν δύο εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις, την αντίληψη της προόδου απέναντι στην αντίληψη της συντήρησης. «Γιατί σε μια σύγχρονη δημοκρατία καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη και κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω των θεσμών», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όσον αφορά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε ότι κάνουν τη Δημοκρατία πιο ισχυρή, πιο διαφανή και πιο δίκαιη καθώς διέπονται από τρεις βασικές αρχές. Ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της Δημοκρατίας.

Έδωσε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το άρθρο 90, όπου το ΠΑΣΟΚ προτείνει πραγματικό περιορισμό τής κυβερνητικής επιρροής και ουσιαστικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Επίσης το άρθρο 101Α, που αφορά τις ανεξάρτητες Αρχές, για τίς οποίες προτείνει αυξημένες πλειοψηφίες και θεσπίζει δικλίδες που αποτρέπουν την κομματική τους οικειοποίηση.

«Όσο για το άρθρο 16, το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρή θέση», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Προτείνουμε την αναθεώρησή του, ώστε να κατοχυρωθούν συνταγματικά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ίδια αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια για όλα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης», ανέφερε.

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