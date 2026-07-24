Έψαχναν… ομιλητή στη Βουλή  – Το σχόλιο Γεροβασίλη και η απάντηση Μητσοτάκη

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Την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, φαίνεται πως περίμεναν κάποιοι βουλευτές προκειμένου να πάρουν στη συνέχεια τον λόγο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Συγκεκριμένα, κάποια στιγμή η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, κάλεσε την βουλευτή, που σύμφωνα με τη λίστα, ήταν προγραμματισμένο να ανέβει στο βήμα.

«Επόμενος ομιλητής είναι η κ. Κατερίνα Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε, και βλέποντας την αντίδρασή της είπε: «Δεν θέλετε. Οπότε, η κ. Ελένη Βατσινά από το ΠΑΣΟΚ» .

Προφανώς ούτε εκείνη επιθυμούσε να πάρει τον λόγο, οπότε η κ. Γεροβασίλη σχολίασε με χιούμορ: «Όλοι θέλετε μετά τον Πρωθυπουργό έτσι;»

«Θα έρθει ο Πρωθυπουργός» ενημέρωσε η κ. Γεροβασίλη και εκείνη τη στιγμή μπήκε στην αίθουσα ο κ. Μητσοτάκης.

«Εσάς περιμέναμε» του είπε όταν μπήκε, με τον Πρωθυπουργό να απαντά ότι κακώς περίμεναν εκείνον.

«Δώστε παρακαλώ τον λόγο στον επόμενο ομιλητή» ανέφερε. Έτσι τον λόγο πήρε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ο οποίος ανεβαίνοντας στο βήμα, είπε, πριν ξεκινήσει την ομιλία του: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαι επτά χρόνια στη βουλή και είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης είναι εδώ, γιατί συνήθως δεν είναι για να ακούσει τους βουλευτές. Ακούτε μόνο τους αρχηγούς των κομμάτων»