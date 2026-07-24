Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τη ΝΔ

«Επιλέξατε να αφιερώσετε σχεδόν τη μισή σας ομιλία όχι στο κρίσιμο ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης όσο σε αυτές τις αναμασημένες θεωρίες τις οποίες μονίμως τις επαναλαμβάνετε σε αυτήν την αίθουσα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στη δευτερολογία του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «πράγματι κύριε Ανδρουλάκη, αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μάς έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός αυτός είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν». Κάλεσε, δε, τον κ. Ανδρουλάκη να είναι λίγο προσεκτικός όταν κάνει τέτοιες αναφορές.

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης εγκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για μια σειρά άρθρων στα οποία ψήφισε «παρών», ρωτώντας τον: «Τι σημαίνει ”παρών”; Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα;».

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, οι εθνικές εκλογές που μεσολαβούν μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης τής Αναθεώρησης «είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Εάν είστε τόσο σίγουρος ότι θα είστε πρώτο κόμμα και με μία ψήφο διαφορά, μάλλον δεν θα έπρεπε να σας ενοχλεί καθόλου το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη πλειοψηφία απ’ αυτή τη Βουλή αφού θα είχατε εσείς πιο εύκολα τη δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να καθορίσετε το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων».

Κατηγόρησε, επίσης, τον κ. Ανδρουλάκη ότι παραβιάζει ευθέως το γράμμα του Συντάγματος με τη στάση που ακολουθεί η παράταξή του.

Ανέφερε πως αντίθετα η κυβέρνηση έχει περιγράψει όχι μόνο τα άρθρα αλλά και το περιεχόμενο την κατεύθυνση της Αναθεώρησης την οποία και θα εισηγηθεί στη Βουλή στην περίπτωση που έχει απόλυτη πλειοψηφία. «Δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουμε κανέναν», είπε ο πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία ιστορική αναδρομή λέγοντας «δεν ξέρω πόσοι από σας θυμάστε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1985 διέλυσε τη Βουλή αμέσως μετά την πρώτη ψηφοφορία επικαλούμενος σημαντικό λόγο και ουσιαστικά εξουσιοδοτώντας τον ελληνικό λαό να κρίνει το ίδιο το περιεχόμενο της Αναθεώρησης. Εσείς έρχεστε ουσιαστικά και λέτε ότι η κρίση του λαού δεν έχει καμία σημασία -θέλουμε 180 ντε και καλά- διότι δεν αντέχετε κύριε Ανδρουλάκη, πολιτικά, είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η ΝΔ είναι ο βασικός σας ιδεολογικός αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τη ΝΔ, που δεν έχετε καν το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά αυτά είναι σωστά!».