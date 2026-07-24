Δίκυκλο παρέσυρε πεζή στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Μία γυναίκα τραυματίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν δίκυκλο την παρέσυρε στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Η τραυματίας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής από δίκυκλο σημειώθηκε περίπου στις 15:15, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.
  • Το δίκυκλο παρέσυρε μία γυναίκα ηλικίας 60 ετών. Η τραυματίας διατήρησε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
  • Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής από δίκυκλο σημειώθηκε περίπου στις 15:15, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Rthess.gr, το δίκυκλο παρέσυρε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, μία γυναίκα ηλικίας 60 ετών.

Στο Ιπποκράτειο η τραυματίας

Η γυναίκα διατήρησε τις αισθήσεις της μετά το ατύχημα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

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