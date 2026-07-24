Δίκυκλο παρέσυρε πεζή στη Θεσσαλονίκη – Μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζής από δίκυκλο σημειώθηκε περίπου στις 15:15, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και 28ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Rthess.gr, το δίκυκλο παρέσυρε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, μία γυναίκα ηλικίας 60 ετών.

Στο Ιπποκράτειο η τραυματίας

Η γυναίκα διατήρησε τις αισθήσεις της μετά το ατύχημα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.