Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακυρώθηκε εμφάνισή του λόγω προβλήματος υγείας – Η ανακοίνωση

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Το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση μίας προγραμματισμένης εμφάνισης του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το νέο γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση του μαγαζιού στο οποίο θα τραγουδούσε ο καλλιτέχνης.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα εμφανιζόταν σε ένα μαγαζί στη παραλία Αγίων Θεοδώρων. Το κατάστημα ενημέρωσε τους θαμώνες για αυτή την αλλαγή, με δημοσίευσή του στο προφίλ του στο Instagram.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση έγινε γνωστό ότι η ακύρωση οφείλεται σε πρόβλημα υγείας του αγαπημένου ερμηνευτή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, οτι το Live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη! Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρήματων απο το κατάστημα που τα προμηθευτήκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρεται στην ανάρτηση του μαγαζιού.