Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακυρώθηκε εμφάνισή του λόγω προβλήματος υγείας – Η ανακοίνωση

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση προγραμματισμένης εμφάνισης του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Η ακύρωση γνωστοποιήθηκε μέσω ανάρτησης του μαγαζιού στο Instagram και οφείλεται σε πρόβλημα υγείας του ερμηνευτή.

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Lifestyle

Μιχάλης Χατζηγιάννης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακυρώθηκε εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μαγαζί στην παραλία Αγίων Θεοδώρων, όπως ανακοινώθηκε από το ίδιο το κατάστημα.
  • Η ακύρωση οφείλεται σε πρόβλημα υγείας του αγαπημένου ερμηνευτή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση του μαγαζιού: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, οτι το Live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη».

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Το μεσημέρι της Παρασκευής 24 Ιουλίου, ανακοινώθηκε η ακύρωση μίας προγραμματισμένης εμφάνισης του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το νέο γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση του μαγαζιού στο οποίο θα τραγουδούσε ο καλλιτέχνης.

Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα εμφανιζόταν σε ένα μαγαζί στη παραλία Αγίων Θεοδώρων. Το κατάστημα ενημέρωσε τους θαμώνες για αυτή την αλλαγή, με δημοσίευσή του στο προφίλ του στο Instagram.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση έγινε γνωστό ότι η ακύρωση οφείλεται σε πρόβλημα υγείας του αγαπημένου ερμηνευτή, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, οτι το Live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη! Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήρια τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρήματων απο το κατάστημα που τα προμηθευτήκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρεται στην ανάρτηση του μαγαζιού.

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