Σοφία Βεργκάρα: Οι διακοπές στη Μύκονο και το ελληνικό ποτό που ξεχώρισε

Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της στην Ιταλία. Η διάσημη ηθοποιός γευμάτισε σε παραδοσιακή ταβέρνα στην παραλία της Αγίας Άννας, όπου ξεχώρισε ιδιαίτερα το ούζο μεταξύ των ελληνικών εδεσμάτων.

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Σοφία Βεργκάρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Μύκονο παραμένει η Σοφία Βεργκάρα, συνεχίζοντας τις διακοπές της στο δημοφιλές νησί των Κυκλάδων.
  • Η διάσημη ηθοποιός ταξίδεψε στο «νησί των Ανέμων» λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των 54ων γενεθλίων της στην Ιταλία, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.
  • Το μεσημέρι της Πέμπτης γευμάτισε στην παραλία της Αγίας Άννας, δοκιμάζοντας και απολαμβάνοντας ιδιαίτερα το ούζο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Μύκονο παραμένει η Σοφία Βεργκάρα, η οποία συνεχίζει τις διακοπές της στο δημοφιλές νησί των Κυκλάδων, επιλέγοντας να αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των 54ων γενεθλίων της στην Ιταλία, η διάσημη ηθοποιός ταξίδεψε στο «νησί των Ανέμων», όπου φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Το μεσημέρι της Πέμπτης βρέθηκε μαζί με την παρέα της στο ταβερνάκι του Τάσου στην παραλία της Αγίας Άννας όπου γευμάτισε. Το μενού περιλάμβανε φρέσκα θαλασσινά και παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, όμως εκείνο που φαίνεται πως κέρδισε περισσότερο την προτίμησή της ήταν το ούζο, το οποίο δοκίμασε και απόλαυσε ιδιαίτερα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Sofia Vergara επιλέγει τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, καθώς είχε επισκεφθεί το νησί και το 2013.

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