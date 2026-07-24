Σοφία Βεργκάρα: Οι διακοπές στη Μύκονο και το ελληνικό ποτό που ξεχώρισε

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στη Μύκονο παραμένει η Σοφία Βεργκάρα, η οποία συνεχίζει τις διακοπές της στο δημοφιλές νησί των Κυκλάδων, επιλέγοντας να αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Λίγες ημέρες μετά τον εορτασμό των 54ων γενεθλίων της στην Ιταλία, η διάσημη ηθοποιός ταξίδεψε στο «νησί των Ανέμων», όπου φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.

Το μεσημέρι της Πέμπτης βρέθηκε μαζί με την παρέα της στο ταβερνάκι του Τάσου στην παραλία της Αγίας Άννας όπου γευμάτισε. Το μενού περιλάμβανε φρέσκα θαλασσινά και παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, όμως εκείνο που φαίνεται πως κέρδισε περισσότερο την προτίμησή της ήταν το ούζο, το οποίο δοκίμασε και απόλαυσε ιδιαίτερα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Sofia Vergara επιλέγει τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, καθώς είχε επισκεφθεί το νησί και το 2013.