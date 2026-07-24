Εποχή Ζιντάν στη Γαλλία: Η FFF ανακοινώνει επίσημα την Τρίτη τον διάδοχο του Ντεσάν

Η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FFF) θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας) για να παρουσιάσει τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό των «τρικολόρ». Αν και η FFF δεν αποκάλυψε το όνομα, όλα δείχνουν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος έχει κατακτήσει τρεις διαδοχικούς τίτλους Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν.

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Ζιντάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αντίστροφη μέτρηση για την εποχή Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας ξεκίνησε, καθώς η FFF ανακοίνωσε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 28 Ιουλίου για την παρουσίαση του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού των «τρικολόρ».
  • Αν και η FFF δεν αποκάλυψε το όνομα, όλα δείχνουν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας.
  • Ο «Ζιζού» αποτελεί τον μοναδικό προπονητή στην ιστορία του Champions League που έχει κατακτήσει τον τίτλο τρεις διαδοχικές φορές, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της Ευρώπης (2016, 2017, 2018).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της εποχής Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας έχει ξεκινήσει, με τον πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό, να ανακοινώνει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας), προκειμένου να παρουσιάσει τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό των «τρικολόρ».

Η FFF δεν αποκάλυψε το όνομα του προπονητή που θα ανακοινώσει, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Ο «Ζιζού» αποτελεί τον μοναδικό προπονητή στην ιστορία του Champions League (και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών) που έχει κατακτήσει τον τίτλο τρεις διαδοχικές φορές, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της Ευρώπης το 2016, το 2017 και το 2018.

Ο 54χρονος Γάλλος τεχνικός έχει συνδέσει μέχρι σήμερα την προπονητική του καριέρα αποκλειστικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο θητείες του στον πάγκο της «βασίλισσας», από το 2016 έως το 2018 και από το 2019 έως το 2021, αποτελούν τις μοναδικές του παρουσίες ως προπονητής πρώτης ομάδας.

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