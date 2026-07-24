Εποχή Ζιντάν στη Γαλλία: Η FFF ανακοινώνει επίσημα την Τρίτη τον διάδοχο του Ντεσάν

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της εποχής Ζινεντίν Ζιντάν στην εθνική Γαλλίας έχει ξεκινήσει, με τον πρόεδρο της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό, να ανακοινώνει ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 28 Ιουλίου στις 12:00 (ώρα Ελλάδας), προκειμένου να παρουσιάσει τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό των «τρικολόρ».

Η FFF δεν αποκάλυψε το όνομα του προπονητή που θα ανακοινώσει, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο Ζινεντίν Ζιντάν θα είναι ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας.

Le président de la FFF, @PhilippeDiallo présentera le prochain sélectionneur de l’Équipe de France le mardi 28 juillet, à 11h00, lors d’une conférence de presse.https://t.co/sgj8AFWJVD — FFF (@FFF) July 23, 2026

Ο «Ζιζού» αποτελεί τον μοναδικό προπονητή στην ιστορία του Champions League (και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών) που έχει κατακτήσει τον τίτλο τρεις διαδοχικές φορές, οδηγώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της Ευρώπης το 2016, το 2017 και το 2018.

Ο 54χρονος Γάλλος τεχνικός έχει συνδέσει μέχρι σήμερα την προπονητική του καριέρα αποκλειστικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο θητείες του στον πάγκο της «βασίλισσας», από το 2016 έως το 2018 και από το 2019 έως το 2021, αποτελούν τις μοναδικές του παρουσίες ως προπονητής πρώτης ομάδας.