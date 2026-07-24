CENTCOM: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα – Μπαράζ εκρήξεων σε πολλές ιρανικές πόλεις, σε λειτουργία η αεράμυνα στην Τεχεράνη

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Νέα πλήγματα κατά του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός, για 13η συνεχόμενη νύχτα, εντείνοντας την πολεμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν νέα επιχείρηση εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στις 18:45 (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ). Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος και τους στόχους των νέων πληγμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, πρόκειται για τη 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων, οι οποίες, όπως υποστηρίζει η Ουάσινγκτον, έχουν στόχο την «απόδοση ευθυνών στο Ιράν» και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) κατά της εμπορικής ναυτιλίας.

U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026

Πλήγματα σε αρκετές ιρανικές πόλεις – Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα στην Τεχεράνη

Δύο «εχθρικά βλήματα» έπληξαν τοποθεσία έξω από την πόλη Χοντάμπ, σύμφωνα με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Το IRIB μετέδωσε επίσης ότι ακούστηκαν εκρήξεις στις πόλεις Χοραμαμπάντ και Κοναράκ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια ή η προέλευσή τους.

The U.S. is HITTING IRAN HARD Tonight They have opened FIRE on WESTERN Iran’s Khorramabad now. 2 injuries reported so far in Southern Iran’s Bandar Abbas. Footage is from Bandar Abbas https://t.co/RcCuGwKgxh pic.twitter.com/MHXtutvRjs — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 23, 2026



Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars και το IRIB ανέφεραν εκρήξεις και στην πόλη-λιμάνι Τζασκ, η οποία βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

🚨 American attack on Jask pic.twitter.com/nl2rLVPObO — Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) July 24, 2026



Παράλληλα, το πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας τέθηκαν σε λειτουργία πάνω από την ανατολική Τεχεράνη.

AIR DEFENSE BATTERIES ACTIVE IN WESTERN TEHRAN Iranian air defense systems activated across western Tehran to intercept aerial targets overhead. Nighttime video footage captured tracer fire and interceptors engaging incoming threats in the sky, accompanied by loud explosions… https://t.co/ras1bm1Vi6 pic.twitter.com/EjP58F1g9V — Inside the conflict (@InsidConflict) July 24, 2026

Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και πόλεις της επαρχίας Χουζεστάν

Πολλαπλές εκρήξεις προκλήθηκαν στην Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Η ακριβής τοποθεσία των εκρήξεων, καθώς και η προέλευσή τους, παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

⚡️ 🇮🇷 Scenes from the US aggression on Ahvaz, Iran pic.twitter.com/SpkzxGibYm — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 23, 2026



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για δύο τραυματίες μετά τις επιθέσεις στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρουν επίσης έκρηξη στη δυτική πλευρά της πόλης χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγο αργότερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν με πυραύλους στις πόλεις Αντιμέσκ και Ομιντίγια στην επαρχία Χουζεστάν.

Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ

Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο χωριό Μοσάν στο νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, οι εκρήξεις αποδίδονται σε αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής ανεξάρτητες επιβεβαιώσεις των σχετικών πληροφοριών.

🚨🇮🇷🇺🇸 — A unidentified burning object was observed over Qeshm Island — OSINT media / Tasnim. ➡️ Separately, multiple ongoing explosions in different parts of Ahvaz starting at 2:20 AM were attributed by the Khuzestan Province Deputy Governor to a missile attack by the U.S.… pic.twitter.com/jdN8gBk4qn — MaxOsint Intel (@maxosintintel) July 23, 2026

Ιρανικά πλήγματα καταγγέλλει το Κουβέιτ

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν την Πέμπτη, ανοίγοντας πυρ κατά ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που κατευθύνονταν προς το έδαφος του εμιράτου.

«Οι μονάδες αεράμυνας του Κουβέιτ αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ως απάντηση στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο, διευκρινίζοντας ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν ήταν αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.