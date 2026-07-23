Σύρος: Διασώστρια του ΕΚΑΒ η γυναίκα που πέθανε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι – Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μία γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ, έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Άνω Σύρο. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:00, σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το ζευγάρι που εμπλέκεται στο επεισόδιο, η γυναίκα πήγε σπίτι τους με το μαχαίρι και οι ίδιοι αμύνθηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, μετέβη στην κατοικία τους και χτύπησε το κουδούνι. Όταν η ένοικος άνοιξε την πόρτα, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο εμφανίστηκε ο σύζυγος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την «επισκέπτρια».

Η γυναίκα εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και βρισκόταν με άδεια στη Σύρο, που είναι ο τόπος καταγωγής της.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε με τη στολή της διασώστριας και φορώντας γάντια στο νοσοκομείο της Σύρου, φέροντας μαχαιριά στην ωμοπλάτη.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα επίθεση. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Σύρου.