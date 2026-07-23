Σύρος: Διασώστρια του ΕΚΑΒ η γυναίκα που πέθανε έπειτα από επίθεση με μαχαίρι – Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο

Μία νεαρή διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Άνω Σύρο. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι Αρχές προχώρησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη σύλληψη ενός ατόμου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Περιπολικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ, έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Άνω Σύρο.- Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γυναίκα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της φέρεται να χτύπησε το κουδούνι, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και ο σύζυγος της γυναίκας που βρισκόταν μέσα στην κατοικία φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την επισκέπτρια.- Η τραυματισμένη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μία γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ, έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στην Άνω Σύρο. Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17:00, σήμερα το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το ζευγάρι που εμπλέκεται στο επεισόδιο, η γυναίκα πήγε σπίτι τους με το μαχαίρι και οι ίδιοι αμύνθηκαν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της, μετέβη στην κατοικία τους και χτύπησε το κουδούνι. Όταν η ένοικος άνοιξε την πόρτα, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείο εμφανίστηκε ο σύζυγος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι την «επισκέπτρια».

Η γυναίκα εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και βρισκόταν με άδεια στη Σύρο, που είναι ο τόπος καταγωγής της.

Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε με τη στολή της διασώστριας και φορώντας γάντια στο νοσοκομείο της Σύρου, φέροντας μαχαιριά στην ωμοπλάτη.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα επίθεση. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Σύρου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ