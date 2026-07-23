Hράκλειο: Νεκρή 61χρονη μέσα στο αυτοκίνητό της

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Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα Πέμπτη το απόγευμα μία 61χρονη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν σταθμευμένο, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες του creta24, η γυναίκα είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη.

Οι έρευνες της αστυνομίας οδήγησαν στον εντοπισμό του στίγματος του κινητού τηλεφώνου της στον χώρο του Πανεπιστημίου, όπου συγγενείς της βρήκαν το όχημα κλειδωμένο και την ίδια χωρίς τις αισθήσεις της στη θέση του οδηγού. Μάλιστα, αναγκάστηκαν να σπάσουν τα τζάμια.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο της 61χρονης.

Το σώμα της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.