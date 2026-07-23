Hράκλειο: Νεκρή 61χρονη μέσα στο αυτοκίνητό της

Μια 61χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Εσταυρωμένου στο Ηράκλειο, κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Η γυναίκα είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη και οι έρευνες της αστυνομίας οδήγησαν στον εντοπισμό της, με την ιατροδικαστική υπηρεσία να αναμένεται να διενεργήσει νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα Πέμπτη το απόγευμα μία 61χρονη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν σταθμευμένο, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο.
  • Η γυναίκα είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη και εντοπίστηκε μετά από έρευνες της αστυνομίας, που οδήγησαν στον εντοπισμό του στίγματος του κινητού της τηλεφώνου.
  • Διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο της 61χρονης, ενώ το σώμα της μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για νεκροψία-νεκροτομή.

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Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα Πέμπτη το απόγευμα μία 61χρονη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν σταθμευμένο, στην περιοχή του Εσταυρωμένου, κοντά στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες του creta24, η γυναίκα είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη.

Οι έρευνες της αστυνομίας οδήγησαν στον εντοπισμό του στίγματος του κινητού τηλεφώνου της στον χώρο του Πανεπιστημίου, όπου συγγενείς της βρήκαν το όχημα κλειδωμένο και την ίδια χωρίς τις αισθήσεις της στη θέση του οδηγού. Μάλιστα, αναγκάστηκαν να σπάσουν τα τζάμια.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο της 61χρονης.

Το σώμα της  μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

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