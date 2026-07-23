Γερμανία: Συνελήφθη 20χρονος για την ομηρία σε τράπεζα στη Βαυαρία, ένας νεκρός – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένας 20χρονος Γερμανός συνελήφθη μετά την ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός εργαζομένου.

Το θύμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια του περιστατικού και, αν και κατάφερε να βγει από το κτίριο, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο, όπως επιβεβαίωσε η γερμανική αστυνομία.

Σύμφωνα με τη Bild, η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα σε υποκατάστημα τράπεζας στο δυτικό τμήμα του Ρέγκενσμπουργκ.

Έρευνα για ανθρωποκτονία και απόπειρα ληστείας

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 20χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, τραυμάτισε σοβαρά έναν υπάλληλο της τράπεζας. Το θύμα κατάφερε να εξέλθει από το κτίριο, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στο νοσοκομείο.

Σε βάρος του συλληφθέντα διεξάγεται έρευνα για ανθρωποκτονία, ενώ οι αρχές εξετάζουν παράλληλα και το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό ραδιοτηλεοπτικό φορέα BR, ο ύποπτος συνελήφθη χωρίς να τραυματιστεί.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Για αρκετές ώρες η περιοχή γύρω από την οδό Στρόμερ παρέμεινε αποκλεισμένη, ενώ στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, άνδρες της ειδικής μονάδας SEK, ελικόπτερο, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, ασθενοφόρα και διαπραγματευτές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι ειδικές δυνάμεις απεγκλώβισαν με ασφάλεια δύο άτομα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο της τράπεζας.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν επανειλημμένα να έρθουν σε επαφή με τον δράστη, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να συλληφθεί.

Τα κίνητρα του 20χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι έρευνες των γερμανικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.