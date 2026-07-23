Παναθηναϊκός: Καταρχήν συμφωνία με τον Κινγκς Κάνγκουα από τον Μάιο – Τα δεδομένα της υπόθεσης

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Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε ότι είχε έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Κινγκς Κάνγκουα από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του νέου προπονητή της ομάδας.

Η υπόθεση του 27χρονου διεθνούς μέσου από τη Ζάμπια, ο οποίος γεννήθηκε το 1999, έχει απασχολήσει τις τελευταίες ημέρες και την ΑΕΚ. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πράσινης ΠΑΕ, οι πρώτες επαφές με τον ποδοσφαιριστή είχαν πραγματοποιηθεί όταν προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν ακόμη ο Ράφα Μπενίτεθ.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Χάποελ Μπερ Σεβά

Ο Παναθηναϊκός περίμενε να οριστικοποιηθεί το ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας, ενώ παράλληλα διαπραγματευόταν με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, με την οποία ο Κάνγκουα δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Την ίδια περίοδο, ο Νίστρουπ αξιολόγησε την περίπτωση του δεξιοπόδαρου μέσου, ο οποίος έχει ύψος 1,70 μέτρα.

Το ενδιαφέρον της ΑΕΚ επηρέασε τις οικονομικές απαιτήσεις που συνδέονται με τη μεταγραφή. Στον Παναθηναϊκό θεωρούν ότι υπέρ της ομάδας λειτουργεί το γεγονός πως δεν έθεσαν εμπόδιο στη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή στα προκριματικά του Champions League.

Η πράσινη ΠΑΕ αναμένεται να ενημερώσει για οποιαδήποτε εξέλιξη μετά το τέλος της αναμέτρησης της Χάποελ Μπερ Σεβά με την Πάκσι, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ποιος είναι ο Κινγκς Κάνγκουα

Ο Κινγκς Κάνγκουα αγωνίζεται στη Χάποελ Μπερ Σεβά από το 2024, όταν η ισραηλινή ομάδα τον απέκτησε από τον Ερυθρό Αστέρα έναντι 800.000 ευρώ.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 12 γκολ και 11 ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Ο διεθνής μέσος συνέβαλε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Χάποελ Μπερ Σεβά έπειτα από οκτώ χρόνια, ενώ αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Άρσεναλ Τούλα και Κόρτραϊκ, ενώ έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματά του στη Ζάμπια με τις Happy Heart FA και Buildcon FC.

Ο Κάνγκουα έχει καταγράψει 43 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ζάμπιας και έχει πετύχει επτά γκολ. Το συμβόλαιό του με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συμφωνία με την ισραηλινή ομάδα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.