Συναγερμός στη Γερμανία: Ομηρία σε τράπεζα, ένας σοβαρά τραυματίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας στην πόλη Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, έπειτα από περιστατικό ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της αστυνομίας, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε άτομο μέσα στην τράπεζα, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και ελικόπτερο έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Die Bevölkerung wird weiterhin dringend gebeten, den Bereich rund um den Rennweg zu meiden und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten. Sobald weitere gesicherte Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet. — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) July 23, 2026

Bild: Ο τραυματίας είναι υπάλληλος της τράπεζας

Σύμφωνα με τη Bild, ο σοβαρά τραυματισμένος άνδρας είναι υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το κτίριο παρά τα σοβαρά τραύματά του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι δύο ακόμη εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα, όπου έχουν οχυρωθεί σε έναν χώρο του κτιρίου, ενώ διαπραγματευτές της αστυνομίας έχουν επιχειρήσει να έρθουν σε επαφή με τον δράστη χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα και μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπώσει κανένα αίτημα προς τις αρχές.

Η αστυνομία εκτιμά ότι στο εσωτερικό του υποκαταστήματος βρίσκονται ακόμη άτομα, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ασθενοφόρα και ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.