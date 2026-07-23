Συναγερμός στη Γερμανία: Ομηρία σε τράπεζα, ένας σοβαρά τραυματίας

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Διεθνή Νέα

Αστυνομικοί έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση μετά από ομηρία. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας είχαν εντοπίσει από έξω τον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου. Πηγή: Moller-Schuh/Vifogra MEDIA/dpa/picture alliance.
Αστυνομικοί έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση μετά από ομηρία. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας είχαν εντοπίσει από έξω τον σοβαρά τραυματισμένο άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου. Πηγή: Moller-Schuh/Vifogra MEDIA/dpa/picture alliance.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της γερμανικής αστυνομίας στην πόλη Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας, έπειτα από περιστατικό ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της αστυνομίας, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε άτομο μέσα στην τράπεζα, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ειδικές μονάδες και ελικόπτερο έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Bild: Ο τραυματίας είναι υπάλληλος της τράπεζας

Σύμφωνα με τη Bild, ο σοβαρά τραυματισμένος άνδρας είναι υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το κτίριο παρά τα σοβαρά τραύματά του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι δύο ακόμη εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα στην τράπεζα, όπου έχουν οχυρωθεί σε έναν χώρο του κτιρίου, ενώ διαπραγματευτές της αστυνομίας έχουν επιχειρήσει να έρθουν σε επαφή με τον δράστη χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Ασθενοφόρα και διασώστες βρίσκονται σε ετοιμότητα έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά την επίθεση με μαχαίρι και την ομηρία. Πηγή: Vifogra MEDIA.
Ασθενοφόρα και διασώστες βρίσκονται σε ετοιμότητα έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά την επίθεση με μαχαίρι και την ομηρία. Πηγή: Vifogra MEDIA.

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα και μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπώσει κανένα αίτημα προς τις αρχές.

Η αστυνομία εκτιμά ότι στο εσωτερικό του υποκαταστήματος βρίσκονται ακόμη άτομα, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ασθενοφόρα και ομάδα ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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