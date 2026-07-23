«Κατσαρίδες» εναντίον Μόντι: Ο πρωθυπουργός υπόσχεται ειδικά δικαστήρια για τις διαρροές θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ειδικά δικαστήρια ταχείας εκδίκασης για να επιταχυνθεί η τιμωρία όσων εμπλέκονται στις επαναλαμβανόμενες διαρροές θεμάτων εξετάσεων, επιχειρώντας να κατευνάσει το μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας των νέων, γνωστό ως «Cockroach» (Κατσαρίδα), που εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της διακυβέρνησής του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μόντι τόνισε πως «τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από το μέλλον και την ευημερία της νεολαίας μας», προσθέτοντας ότι «όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν το μέλλον των νέων δεν θα μείνουν ατιμώρητοι».

Nothing is more important than the welfare and future of our youth! We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this… — Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026

Το κίνημα απορρίπτει την πρόταση

Η εξαγγελία του Ινδού πρωθυπουργού απορρίφθηκε άμεσα από το Cockroach Janta Party (CJP), τη σατιρική ονομασία που υιοθέτησε το κίνημα, αφού ο ανώτατος δικαστής της χώρας είχε παρομοιάσει τους άνεργους νέους με «κατσαρίδες», αναφέρει ο Guardian.

Ο εκπρόσωπος του CJP, Σαουράβ Ντας, χαρακτήρισε την πρόταση «ένα απλό τσιρότο», υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα της ατιμωρησίας.

«Δεν υπάρχει λογοδοσία. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει ούτε μία καταδίκη. Αυτό το μέτρο δεν προσφέρει τίποτα», δήλωσε.

Βασικό αίτημα των διαδηλωτών παραμένει η παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν, καθώς και μια συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Χιλιάδες στους δρόμους

Περίπου 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Νέο Δελχί τη Δευτέρα, αφού η αστυνομία απαγόρευσε την πορεία προς το κοινοβούλιο. Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε χρήση γκλομπ και δακρυγόνων, ενώ μέχρι την Τετάρτη περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές παρέμεναν κατασκηνωμένοι στο Τζαντάρ Μαντάρ, αψηφώντας την αφόρητη ζέστη.

Γύρω από τον χώρο των κινητοποιήσεων έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο αλληλεγγύης, με εθελοντές να διανέμουν νερό και φαγητό, να περιθάλπουν όσους εξαντλούνται από τη ζέστη και ακόμη να προσφέρουν γεύματα στους αστυνομικούς που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν στη Βομβάη, το Τσενάι, το Ιντόρ, το Χαϊντεραμπάντ και την Πατιάλα.

Πίεση από την αντιπολίτευση

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης, ζητώντας όχι μόνο την αποπομπή του υπουργού Παιδείας αλλά και δημόσια συγγνώμη από τον Μόντι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί 152 διαρροές θεμάτων εξετάσεων σε ολόκληρη την Ινδία χωρίς να υπάρξει ούτε μία καταδίκη.

«Κάποιοι καταστρέφουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της χώρας, και διαλύουν τις ζωές των μαθητών. Και τι κάνει η κυβέρνηση; Μηδέν καταδίκες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Τζέι Πι Νάντα κατηγόρησε τον Γκάντι ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας πως ενδιαφέρεται περισσότερο για το πολιτικό όφελος παρά για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

The Cockroach Janta Party in India have started as a joke, but it’s become a serious movement. It’s clear that a big chunk of India’s youth is fed up with the Indian political elites. The Indian elites are now doing what they always do: Trying to squash the cockroach revolt.… — Steve Hanke (@steve_hanke) July 23, 2026

Γιατί ο Μόντι δεν απομακρύνει τον υπουργό

Η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων του κινήματος με κυβερνητικούς αξιωματούχους, έπειτα από περισσότερες από 60 ημέρες κινητοποιήσεων, δεν οδήγησε σε καμία συμφωνία.

Ο ιδρυτής του CJP, Αμπιτζίτ Ντίπκε, δήλωσε ότι αν η κυβέρνηση επιθυμεί νέο διάλογο, οι υπουργοί θα πρέπει να μεταβούν στον χώρο της διαμαρτυρίας και να συνομιλήσουν δημόσια με τους διαδηλωτές.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μόντι αποφεύγει να απομακρύνει τον υπουργό Παιδείας επειδή θεωρεί πως μια τέτοια υποχώρηση θα εκληφθεί ως ένδειξη αδυναμίας, ιδιαίτερα τώρα που δεν διαθέτει πλέον την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των προηγούμενων θητειών του.

Όπως σημειώνει ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Ανίς Γκαβάντε, η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις στην οικονομία, την απασχόληση και τις μεταρρυθμίσεις, ενώ η ανεργία των νέων έχει φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

«Αν ο Μόντι εμφανιστεί αδύναμος τώρα, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε η αντιπολίτευση να αποκτήσει δυναμική και σε άλλα ζητήματα. Και τότε η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο», εκτίμησε.