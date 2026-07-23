«Κατσαρίδες» εναντίον Μόντι: Ο πρωθυπουργός υπόσχεται ειδικά δικαστήρια για τις διαρροές θεμάτων στις εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ειδικά δικαστήρια ταχείας εκδίκασης για την τιμωρία όσων εμπλέκονται σε διαρροές θεμάτων εξετάσεων, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει το μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας των νέων, γνωστό ως «Cockroach». Ωστόσο, η εξαγγελία του απορρίφθηκε άμεσα από το κίνημα, το οποίο ζητά την παραίτηση του υπουργού Παιδείας και συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

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Διεθνή Νέα

Διαδηλωτής κάθεται στο καπό περιπολικού κατά τη διάρκεια κινητοποίησης με αίτημα μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων του κινήματος Cockroach Janta Party (CJP), στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στις 22 Ιουλίου 2026. Πηγή: AP Photo/Vipin
Διαδηλωτής κάθεται στο καπό περιπολικού κατά τη διάρκεια κινητοποίησης με αίτημα μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων του κινήματος Cockroach Janta Party (CJP), στο Νέο Δελχί της Ινδίας, στις 22 Ιουλίου 2026. Πηγή: AP Photo/Vipin
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ειδικά δικαστήρια ταχείας εκδίκασης για να επιταχυνθεί η τιμωρία όσων εμπλέκονται στις επαναλαμβανόμενες διαρροές θεμάτων εξετάσεων, επιχειρώντας να κατευνάσει το μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας των νέων, γνωστό ως «Cockroach» (Κατσαρίδα).
  • Η εξαγγελία του Ινδού πρωθυπουργού απορρίφθηκε άμεσα από το Cockroach Janta Party (CJP), το οποίο χαρακτήρισε την πρόταση «ένα απλό τσιρότο». Βασικό αίτημα των διαδηλωτών παραμένει η παραίτηση του υπουργού Παιδείας και μια συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
  • Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μόντι αποφεύγει να απομακρύνει τον υπουργό Παιδείας επειδή θεωρεί πως μια τέτοια υποχώρηση θα εκληφθεί ως ένδειξη αδυναμίας, ιδιαίτερα τώρα που δεν διαθέτει πλέον την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των προηγούμενων θητειών του.

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Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δεσμεύτηκε να δημιουργήσει ειδικά δικαστήρια ταχείας εκδίκασης για να επιταχυνθεί η τιμωρία όσων εμπλέκονται στις επαναλαμβανόμενες διαρροές θεμάτων εξετάσεων, επιχειρώντας να κατευνάσει το μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας των νέων, γνωστό ως «Cockroach» (Κατσαρίδα), που εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της διακυβέρνησής του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μόντι τόνισε πως «τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από το μέλλον και την ευημερία της νεολαίας μας», προσθέτοντας ότι «όσοι προσπαθούν να καταστρέψουν το μέλλον των νέων δεν θα μείνουν ατιμώρητοι».

Το κίνημα απορρίπτει την πρόταση

Η εξαγγελία του Ινδού πρωθυπουργού απορρίφθηκε άμεσα από το Cockroach Janta Party (CJP), τη σατιρική ονομασία που υιοθέτησε το κίνημα, αφού ο ανώτατος δικαστής της χώρας είχε παρομοιάσει τους άνεργους νέους με «κατσαρίδες», αναφέρει ο Guardian.

Ο εκπρόσωπος του CJP, Σαουράβ Ντας, χαρακτήρισε την πρόταση «ένα απλό τσιρότο», υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα της ατιμωρησίας.

«Δεν υπάρχει λογοδοσία. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει ούτε μία καταδίκη. Αυτό το μέτρο δεν προσφέρει τίποτα», δήλωσε.

Βασικό αίτημα των διαδηλωτών παραμένει η παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νταρμέντρα Πραντάν, καθώς και μια συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Εθελοντές διανέμουν τρόφιμα που προσφέρθηκαν στους διαδηλωτές στο σημείο των κινητοποιήσεων στο Νέο Δελχί. Πηγή: Vipin/AP
Εθελοντές διανέμουν τρόφιμα που προσφέρθηκαν στους διαδηλωτές στο σημείο των κινητοποιήσεων στο Νέο Δελχί. Πηγή: Vipin/AP

Χιλιάδες στους δρόμους

Περίπου 50.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Νέο Δελχί τη Δευτέρα, αφού η αστυνομία απαγόρευσε την πορεία προς το κοινοβούλιο. Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε χρήση γκλομπ και δακρυγόνων, ενώ μέχρι την Τετάρτη περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές παρέμεναν κατασκηνωμένοι στο Τζαντάρ Μαντάρ, αψηφώντας την αφόρητη ζέστη.

Γύρω από τον χώρο των κινητοποιήσεων έχει αναπτυχθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο αλληλεγγύης, με εθελοντές να διανέμουν νερό και φαγητό, να περιθάλπουν όσους εξαντλούνται από τη ζέστη και ακόμη να προσφέρουν γεύματα στους αστυνομικούς που βρίσκονται σε υπηρεσία.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκαν στη Βομβάη, το Τσενάι, το Ιντόρ, το Χαϊντεραμπάντ και την Πατιάλα.

Πίεση από την αντιπολίτευση

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ραχούλ Γκάντι κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης, ζητώντας όχι μόνο την αποπομπή του υπουργού Παιδείας αλλά και δημόσια συγγνώμη από τον Μόντι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία δεκαετία έχουν σημειωθεί 152 διαρροές θεμάτων εξετάσεων σε ολόκληρη την Ινδία χωρίς να υπάρξει ούτε μία καταδίκη.

«Κάποιοι καταστρέφουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της χώρας, και διαλύουν τις ζωές των μαθητών. Και τι κάνει η κυβέρνηση; Μηδέν καταδίκες», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Τζέι Πι Νάντα κατηγόρησε τον Γκάντι ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας πως ενδιαφέρεται περισσότερο για το πολιτικό όφελος παρά για τη βελτίωση της εκπαίδευσης.

Γιατί ο Μόντι δεν απομακρύνει τον υπουργό

Η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων του κινήματος με κυβερνητικούς αξιωματούχους, έπειτα από περισσότερες από 60 ημέρες κινητοποιήσεων, δεν οδήγησε σε καμία συμφωνία.

Ο ιδρυτής του CJP, Αμπιτζίτ Ντίπκε, δήλωσε ότι αν η κυβέρνηση επιθυμεί νέο διάλογο, οι υπουργοί θα πρέπει να μεταβούν στον χώρο της διαμαρτυρίας και να συνομιλήσουν δημόσια με τους διαδηλωτές.

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μόντι αποφεύγει να απομακρύνει τον υπουργό Παιδείας επειδή θεωρεί πως μια τέτοια υποχώρηση θα εκληφθεί ως ένδειξη αδυναμίας, ιδιαίτερα τώρα που δεν διαθέτει πλέον την άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία των προηγούμενων θητειών του.

Όπως σημειώνει ο πολιτικός της αντιπολίτευσης Ανίς Γκαβάντε, η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σοβαρές προκλήσεις στην οικονομία, την απασχόληση και τις μεταρρυθμίσεις, ενώ η ανεργία των νέων έχει φθάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

«Αν ο Μόντι εμφανιστεί αδύναμος τώρα, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε η αντιπολίτευση να αποκτήσει δυναμική και σε άλλα ζητήματα. Και τότε η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει από κάθε έλεγχο», εκτίμησε.

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