Φρίκη στην Ιταλία: Εμπρηστές έδεναν φλεγόμενα πανιά σε γάτες για να εξαπλώσουν τις φωτιές στην Καλαβρία

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Σοκ και οργή προκαλούν στην Ιταλία οι αποκαλύψεις των αρχών ότι εμπρηστές χρησιμοποίησαν γάτες ως «ζωντανά μέσα ανάφλεξης» για να εξαπλώσουν δασικές πυρκαγιές στην Καλαβρία, δένοντας στις ουρές τους πανιά εμποτισμένα με εύφλεκτο υγρό, τα οποία στη συνέχεια άναβαν πριν αφήσουν τα τρομοκρατημένα ζώα ελεύθερα.

Η ιταλική Πολιτική Προστασία έκανε γνωστό ότι κατά τις έρευνες για τα αίτια των πυρκαγιών εντοπίστηκαν γάτες με καμένα υπολείμματα από εύφλεκτα πανιά δεμένα στις ουρές τους, ενώ οι δράστες φέρεται να τις απελευθέρωναν σε περιοχές με ξερά χόρτα ώστε, τρέχοντας πανικόβλητες, να μεταδίδουν τη φωτιά σε πολλά διαφορετικά σημεία.

Τα ζώα, σύμφωνα με τις αρχές, πέθαναν κατά τη διάρκεια της αποτρόπαιας αυτής πρακτικής, αναφέρει το CNN.

Οι αρχές εντόπισαν και άλλους εμπρηστικούς μηχανισμούς

Ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας, Ντομένικο Κοσταρέλα, δήλωσε ότι οι ερευνητές βρήκαν και άλλα στοιχεία που παραπέμπουν σε οργανωμένο εμπρησμό, όπως:

πανιά εμποτισμένα με εύφλεκτα υγρά και αναμμένα κεριά,

αυτοσχέδιους μηχανισμούς καθυστερημένης ανάφλεξης,

πολλαπλά σημεία εκκίνησης πυρκαγιών.

Την ίδια ώρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες γύρω από το Εθνικό Πάρκο του Πολίνο, ενώ μέσα σε μόλις ένα 24ωρο πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 επιχειρήσεις στην Καλαβρία.

Αμοιβή 1.000 ευρώ για πληροφορίες

Η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος (AIDAA) ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μηνύσεις στις εισαγγελικές αρχές της Καλαβρίας και προσφέρει αμοιβή 1.000 ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και την τελεσίδικη καταδίκη των δραστών.

Ανάλογη μήνυση υπέβαλε και η φιλοζωική οργάνωση LNDC Animal Protection, ζητώντας να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όσοι ευθύνονται.

A dangerous wildfire has been threatening Bivona, Agrigento Province, Sicily, Italy, over the past few hours, as firefighters continue battling the advancing flames. pic.twitter.com/1ow9uvM3Eg — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 21, 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά

Οι συγκεκριμένες μέθοδοι δεν εμφανίζονται για πρώτη φορά στη νότια Ιταλία.

Το 2016, οι αρχές στη Σικελία είχαν αποδώσει στη μαφία παρόμοια τακτική εμπρησμών σε εθνικό πάρκο, ενώ το 2017 είχαν καταγραφεί αντίστοιχες περιπτώσεις στην περιοχή του Βεζούβιου, κοντά στη Νάπολη.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, Λόρεν Πίρσον, υπάρχουν στοιχεία ότι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες προκαλούν σκόπιμα πυρκαγιές για να αποκτήσουν τον έλεγχο εκτάσεων ή να επωφεληθούν οικονομικά από την αξιοποίησή τους μετά την καταστροφή.

Τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, ορισμένες εγκληματικές οργανώσεις έχουν εκμεταλλευθεί ακόμη και τη μετάβαση της Ιταλίας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσεγγίζοντας ιδιοκτήτες καμένων εκτάσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.

«Απάνθρωπες πράξεις»

Ο Ντομένικο Κοσταρέλα απηύθυνε έκκληση για αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στους εμπρησμούς.

«Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στη νοοτροπία. Πρόκειται για απάνθρωπες πράξεις. Δυστυχώς, ο άνθρωπος είναι ο χειρότερος εχθρός του ίδιου του ανθρώπου», δήλωσε.