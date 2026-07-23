Χανιά: Συνελήφθη ιατροδικαστής, δικηγόρος και υπάλληλοι για παραποίηση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων

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Αίσθηση προκαλεί η είδηση της σύλληψης του ιατροδικαστή Χανίων, της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο ιατροδικαστής συνελήφθη σήμερα (23/7) το πρωί, μετά από πολύμηνες έρευνες της ασφάλειας, δυνάμει σχετικού εντάλματος για κακουργήματα κατά συρροή.

Έχει συλληφθεί και ένας Χανιώτης δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να χειριζόταν ποινικές υποθέσεις, στις οποίες φέρεται να έχει γίνει χρήση παραποιημένων εξετάσεων, όχι για νεκρούς αλλά για κατηγορούμενους.

Έχει συλληφθεί ακόμα, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του zarpanews.gr ένας καθηγητής-διευθυντής εργαστηρίου και ένας υπάλληλος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Κρήτης, σε εργαστηριακό πόστο, ο οποίος φέρεται να είχε συμμετοχή σε αλλοίωση αποτελεσμάτων, σύμφωνα πάντα με την αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση είναι αφορά κακουργηματικές πράξεις και η σχετική δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών.