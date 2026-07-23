Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές, χαλάζι και κεραυνοί από την Παρασκευή

«Κόκκινη» προειδοποίηση από την ΕΜΥ. Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε - Εικόνα από δορυφόρο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προβλέποντας κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
  • Τα φαινόμενα αναμένονται από την Παρασκευή (24/7) έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (25/7) και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία, ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μετά τον καύσωνα… έρχονται μπουρίνια. Το πρωί της Πέμπτης (23/7) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο Παρασκευή (24/7) μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (25/7) στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).
3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).
5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).
3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).
4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από δορυφόρο

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