«Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου»: Το σύνθημα που έγινε σύμβολο ελευθερίας στην Ταϊβάν – Κύμα λογοκρισίας στο Χονγκ Κονγκ

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Ένα σύνθημα σε μια μπλούζα έγινε το νέο σύμβολο αλληλεγγύης στην Ταϊβάν, πυροδοτώντας ένα κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια απότομη κατακόρυφη αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων, στον απόηχο των συλλήψεων ανεξάρτητων βιβλιοπωλών στο Χονγκ Κονγκ από τις αρχές ασφαλείας.

Το σύνθημα που έγινε viral

Βγαίνοντας από ένα από τα τελευταία ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία του Χονγκ Κονγκ, , το Have a Nice Stay, με τα χέρια πίσω από την πλάτη αλλά το κεφάλι ψηλά, μια γυναίκα φορούσε μια μπλούζα με ένα απλό σύνθημα: «Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου».



Συνοδευόμενη από την αστυνομία, αναφέρει ο Guardian, η γυναίκα ήταν μεταξύ των πέντε ατόμων που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια εφόδων σε δύο βιβλιοπωλεία την περασμένη εβδομάδα, ως ύποπτοι για προβολή και πώληση εκδόσεων με «στασιαστικό» περιεχόμενο — ένα έγκλημα εθνικής ασφάλειας που επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Έκτοτε, η φράση της μπλούζας εξαπλώθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ταϊβάν εν μέσω ανησυχίας για τη μοίρα των βιβλιοπωλών του Χονγκ Κονγκ.



Στην πλατφόρμα Threads της Meta, βιβλιοπώλες, βουλευτές και ακτιβιστές μοιράστηκαν το hashtag «Είμαι υπάλληλος βιβλιοπωλείου» για να δείξουν την υποστήριξή τους.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, τοποθετήθηκε επίσης επί του θέματος, γράφοντας στο Facebook: «Οι ιδέες και οι λέξεις δεν πρέπει ποτέ να σωπαίνουν από πολιτικές πιέσεις».



Πρόκειται για την τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που συλλαμβάνονται στο Χονγκ Κονγκ άτομα που συνδέονται με ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. Και τα πέντε άτομα που συνελήφθησαν στις εφόδους της περασμένης εβδομάδας αφέθηκαν έκτοτε ελεύθερα με εγγύηση.

Η σύγκριση με τα τρόφιμα

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ δεν διευκρίνισαν ποια ήταν τα φερόμενα ως στασιαστικά βιβλία στις τελευταίες εφόδους.

Ωστόσο, μετά τη σύλληψη, ο επικεφαλής της ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ, δήλωσε ότι οι βιβλιοπώλες έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τα βιβλία τους είναι νόμιμα.

«Όπως ακριβώς οι έμποροι που πουλούν τρόφιμα πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα τρόφιμά τους δεν θα αρρωστήσουν τον κόσμο», σημείωσε.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Ωστόσο, αναφορές ότι στα επίμαχα βιβλία ενδέχεται να περιλαμβανόταν το «Let Only Red Flowers Bloom: Identity and Belonging in Xi Jinping’s China» (Ας ανθίσουν μόνο κόκκινα λουλούδια: Ταυτότητα και αίσθημα του “ανήκειν” στην Κίνα του Σι Τζινπίνγκ), γραμμένο από τη δημοσιογράφο του NPR Εμίλι Φενγκ, προκάλεσαν κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης του βιβλίου στην Ταϊβάν.

Εκτόξευση πωλήσεων και επανέκδοση

Σύμφωνα με τον Guardian, ο εκδοτικός οίκος της Ταϊβάν, Acropolis Publishing, παρήγγειλε έκτακτη επανέκδοση 10.000 πρόσθετων αντιτύπων την περασμένη εβδομάδα.

Η Σάρα Σουνγκ, ανώτερη επιμελήτρια στην Acropolis, δήλωσε ότι ορισμένοι αναγνώστες αγοράζουν αντίτυπα ως «μια δήλωση δημοκρατίας και ελευθερίας». «Δείχνουν ότι δεν πρόκειται να τους κλείσουν το στόμα ή να εκφοβιστούν από τη λογοκρισία της Κίνας», σημείωσε η Σουνγκ.

Η Τσανγκ Χουί-τζου, ιδιοκτήτρια του ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου Touat Books στην Ταϊπέι, δήλωσε ότι το βιβλίο της Φενγκ εξαντλήθηκε πλήρως. «Πριν από αυτό, σχεδόν κανείς δεν του έδινε σημασία», είπε η Τσανγκ. «Αλλά αμέσως μετά το περιστατικό, το βιβλίο εξαντλήθηκε παντού».

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Το ίδιο συνέβη και στο βιβλιοπωλείο Kuo’s Astral Bookshop στην Ταϊπέι. Μια πελάτισσα, η Γου Τζια-σουάν, δήλωσε ότι συνήθως δεν ενδιαφερόταν για βιβλία που σχετίζονται με την Κίνα, αλλά το ενδιαφέρον της κεντρίστηκε από τις συλλήψεις στο Χονγκ Κονγκ.

«Το γεγονός ότι είχε απαγορευτεί [με] έκανε απλώς πιο περίεργη», είπε.

Το περιεχόμενο του βιβλίου

Το βιβλίο της Φενγκ εξετάζει τον ιδεολογικό έλεγχο του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη χώρα. Ένα κεφάλαιο, με τίτλο «Ο Βιβλιοπώλης», εστιάζει στον γνωστό βιβλιοπώλη του Χονγκ Κονγκ, Λαμ Γουίνγκ-κι.

Ο Λαμ συνελήφθη από τις κινεζικές αρχές το 2015, αλλά αργότερα διέφυγε από την κράτηση και κατέφυγε στην Ταϊβάν, όπου άνοιξε ξανά το βιβλιοπωλείο του, Causeway Bay Books, στην Ταϊπέι.

Ο Λαμ απεβίωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και η μοίρα του καταστήματός του είναι αβέβαιη, με τη σφραγισμένη πρόσοψη να είναι γεμάτη σημειώματα, λουλούδια και κουτάκια μπύρας από υποστηρικτές του.

Η ιστορία του Λαμ αποτυπώνει τη δύσκολη και περίπλοκη σχέση που έχουν η Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ μεταξύ τους, καθώς και με την ηπειρωτική Κίνα.

Η στάση της Ταϊβάν

Η Ταϊβάν δεν υπήρξε ποτέ μέρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, αλλά το Πεκίνο διεκδικεί εδώ και καιρό το αυτοδιοικούμενο νησί ως μέρος της επικράτειάς του.

Το Πεκίνο έχει προτείνει την ενοποίηση υπό το πλαίσιο «μία χώρα, δύο συστήματα», παρόμοιο με αυτό του Χονγκ Κονγκ, μια ιδέα που απορρίπτει πάνω από το 80% των κατοίκων της Ταϊβάν.

Στην Ταϊβάν, πολιτικοί από το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP) υποδεικνύουν το Χονγκ Κονγκ ως παράδειγμα των κινδύνων της κινεζικής διακυβέρνησης.

Τη Δευτέρα, συζητώντας τις εφόδους στο Χονγκ Κονγκ, η βουλευτής του DPP, Γου Πέι-γι, κατηγόρησε την Κίνα ότι «καίει βιβλία».

Ωστόσο, η ρητορική υποστήριξη σπάνια συνοδεύεται από πρακτικές πολιτικές, όπως η υποδοχή προσφύγων. Για τους πολιτικούς του DPP, «είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιούν το Χονγκ Κονγκ ως τρόπο πλαισίωσης του τι θα συμβεί στην Ταϊβάν αν η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μπορέσει να την “ενοποιήσει”», δήλωσε ο Λεβ Νάχμαν, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν.

Ωστόσο, η πραγματική υποστήριξη έχει υπάρξει «επιφανειακή», συμπλήρωσε ο Νάχμαν.

Καταφύγιο ελεύθερης σκέψης

Για τους Κινέζους, η Ταϊβάν είναι πλέον το τελευταίο μέρος στον κινεζόφωνο κόσμο όπου μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία χωρίς την απειλή της λογοκρισίας του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Μια φοιτήτρια από την επαρχία Φουτζιάν, που επισκέφθηκε το βιβλιοπωλείο Touat Books αναζητώντας το βιβλίο της Φενγκ, ανέφερε ότι έμαθε για τις εφόδους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδηση που την κράτησε άγρυπνη μέχρι μετά τα μεσάνυχτα.

«Στην ηπειρωτική Κίνα, τίποτα από αυτά δεν θα εμφανιζόταν στη ροή σου [στα social media]… Ηταν σοκ», δήλωσε. «Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Πιστεύω ότι η ανεξάρτητη σκέψη θα έπρεπε ακόμα να επιτρέπεται — τουλάχιστον στο Χονγκ Κονγκ».