Φρίκη στο Μέμφις: 22χρονος δολοφόνησε τον 3χρονο γιο του – Έκρυψε το πτώμα σε βαλίτσα και το πέταξε σε ποτάμι

Μια αποτρόπαια υπόθεση δολοφονίας συγκλονίζει τις ΗΠΑ, όπου ένας 22χρονος συνελήφθη στο Μέμφις κατηγορούμενος ότι σκότωσε τον 3χρονο γιο του, Τζόζεφ Μαρτίνες, τοποθέτησε τη σορό του σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε στον ποταμό Γουλφ. Ο Σαούλ Μαρτίνες ομολόγησε την πράξη του σε συγγενείς και οδήγησε τις αρχές στην ανακάλυψη του πτώματος, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες.

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Διεθνή Νέα

Μέμφις πατέρας σκότωσε 3χρονο γιο βαλίτσα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 22χρονος δολοφόνησε τον 3χρονο γιο του, έκρυψε τη σορό σε βαλίτσα και την εγκατέλειψε σε ποτάμι στο Μέμφις.
  • Ο Σαούλ Μαρτίνες ομολόγησε τη δολοφονία του γιου του, Τζόζεφ, και οδήγησε τις αρχές στην ανακάλυψη της σορού.
  • Ο δράστης αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν φόνο πρώτου βαθμού και παιδική κακοποίηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ μια αποτρόπαια υπόθεση δολοφονίας στο Μέμφις, όπου ένας 22χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι σκότωσε τον μόλις 3 ετών γιο του, τοποθέτησε τη σορό του σε μια βαλίτσα και την εγκατέλειψε σε ποτάμι.

Η εξαφάνιση και οι υποψίες

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 22χρονος Σαούλ Μαρτίνες φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του γιου του, Τζόζεφ Μαρτίνες.

Ο δράστης έφυγε από το σπίτι μαζί με το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας το Σάββατο και επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας χωρίς αυτό.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο πατέρας του Μαρτίνες κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν ο 22χρονος μπήκε στο δωμάτιό του γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ζήτησε χρήματα και στη συνέχεια πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του.

Ο Μαρτίνες επέστρεψε στο σπίτι νωρίς το πρωί της Κυριακής, γύρω στις 3:00 π.μ. τοπική ώρα, με το αυτοκίνητο του πατέρα του για να αφήσει τα κλειδιά, προτού αποχωρήσει ξανά με το δικό του όχημα.

Η ομολογία και η ανακάλυψη της σορού

Όταν ο 22χρονος επέστρεψε εκ νέου στο σπίτι στις 7:00 π.μ. τη Δευτέρα, ο πατέρας του τον ρώτησε πού βρισκόταν ο εγγονός του.

Αρχικά, ο Μαρτίνες υποστήριξε ότι ο μικρός Τζόζεφ βρισκόταν με φίλους. Ωστόσο, στη συνέχεια, ομολόγησε στον πατέρα του και σε άλλους συγγενείς ότι ο γιος του ήταν νεκρός και ότι είχε πετάξει το πτώμα στον ποταμό Γουλφ.

Στη συνέχεια, ο 22χρονος οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν τη βαλίτσα που περιείχε τη σορό του μικρού αγοριού.

Βαριές κατηγορίες

Ο 22χρονος πατέρας βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες, σύμφωνα με τη New York Post, περιλαμβάνουν:

  • Φόνο πρώτου βαθμού
  • Φόνο πρώτου βαθμού κατά τη διάπραξη διακεκριμένης παιδικής κακοποίησης
  • Παιδική κακοποίηση
  • Κακοποίηση πτώματος
  • Αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων

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